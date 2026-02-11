Honda GB350C ra mắt: Thiết kế đầy xúc cảm, công nghệ hiện đại

Honda GB350C được định vị theo phong cách classic premium, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian và các công nghệ vận hành hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích chất cổ điển thuần túy nhưng vẫn đòi hỏi sự tinh tế trong trải nghiệm lái.

Về thiết kế, GB350C trung thành với những giá trị cốt lõi của dòng mô tô cổ điển. Bình xăng tạo hình retro với dung tích 15 lít mang lại khả năng di chuyển đường dài tốt, đồng thời là điểm nhấn thị giác quan trọng của tổng thể xe. Cụm đèn pha tròn sử dụng công nghệ LED, kết hợp các chi tiết mạ chrome, vừa đảm bảo hiệu quả chiếu sáng vừa giữ được thần thái cổ điển đặc trưng.

Yên xe bọc da phong cách vintage, thiết kế tách hai tầng, tối ưu sự thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Toàn bộ bề mặt hoàn thiện, từ khung xe đến các chi tiết ngoại vi, đều được xử lý theo hướng tối giản, nhấn mạnh cảm giác cơ khí nguyên bản, đúng tinh thần của một chiếc mô tô classic thực thụ.

Sức mạnh của GB350C đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 348cc, làm mát bằng không khí, mang đặc trưng vận hành mượt, dải mô-men xoắn tuyến tính và âm thanh trầm ấm. Cấu hình động cơ này đặc biệt phù hợp với phong cách lái thư thái trong đô thị cũng như các hành trình tầm trung. Hộp số 5 cấp được tinh chỉnh theo hướng dễ kiểm soát, kết hợp hệ thống Assist & Slipper Clutch, giúp thao tác sang số nhẹ nhàng, giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp, qua đó nâng cao độ an toàn và sự tự tin cho người điều khiển.

Dù mang ngoại hình đậm chất hoài cổ, Honda vẫn trang bị cho GB350C những công nghệ an toàn thiết yếu. Hệ thống phanh ABS được tích hợp nhằm đảm bảo khả năng kiểm soát ổn định trong các tình huống phanh khẩn cấp. Đặc tính điều khiển của xe được tối ưu theo hướng thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp với cả người mới làm quen mô tô phân khối lớn lẫn những tay lái đã có kinh nghiệm, đang tìm kiếm một mẫu xe mang tính thư giãn và cảm xúc.

Tại thị trường Thái Lan, Honda GB350C được phân phối chính hãng với mức giá 155.900 baht - khoảng 129,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.