Về ngoại ăn Tết: Là “thông báo” hay phải “xin - cho”?

Vợ chồng tôi vốn có quan điểm hiện đại, Tết năm nay ăn nhà nội thì năm sau ăn nhà ngoại để đôi bên đều ấm lòng. 2 năm đầu, tôi đã dành trọn vẹn những ngày Tết để quán xuyến việc bếp núc, cúng kiếng bên nhà chồng. Vì vậy, năm nay tôi bàn với chồng về ngoại từ chiều 27 Tết. Chồng tôi đồng ý ngay.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, nào ngờ khi tôi vừa thưa chuyện với mẹ chồng về kế hoạch năm nay, bà lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi chỉ nói: "Thưa mẹ, năm nay chúng con định chiều 27 Tết về ngoại ăn Tết, đến mùng 2 thì lại về nhà nội ạ. Vợ chồng con thống nhất mỗi năm ăn Tết một bên ạ".

Mẹ chồng phản ứng gay gắt khi tôi thông báo sẽ về nhà ngoại ăn Tết (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Chỉ chờ có thế, mẹ chồng tôi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, quát: "Chưa ai cho phép mà đã tự định ngày đi ngày về? Con dâu nhà này chưa có lệ đó. Phải được sự đồng ý của bố mẹ mới được đi, chứ không phải kiểu thông báo lấy lệ như thế đâu".

Tôi không biết rằng về nhà ngoại ăn Tết lại cần được sự đồng ý của mẹ chồng, vậy nếu bà không đồng ý, thì tôi không được về với bố mẹ đẻ hay sao?

Mẹ chồng bảo tôi "không biết phép tắc", nhưng bà đâu biết rằng, bố mẹ tôi ở quê cũng đang ngày đêm ngóng đợi con cháu. Chẳng lẽ khi bước chân về nhà chồng, người phụ nữ bỗng chốc trở thành một "người giúp việc cao cấp" không có quyền tự quyết, thậm chí cả việc hiếu nghĩa với cha mẹ mình cũng phải chờ sự "ban ơn" của nhà chồng?

Chồng tôi thấy mẹ căng thẳng thì chỉ đứng ngoài im lặng, rồi lại nói nhỏ bảo tôi nhịn mẹ cho êm cửa êm nhà. Nhưng tôi thấy tổn thương sâu sắc. Cái tôi cần không phải là một chuyến đi lén lút hay miễn cưỡng mà là sự tôn trọng tối thiểu dành cho gia đình tôi.