Xe số off-road 125cc mới lộ diện, thách thức Honda CT-125 và Yamaha PG-1

Đây là một mẫu xe mang phong cách offroad với thiết kế tương tự Yamaha PG-1 và Honda CT-125. Cùng sự nhỏ gọn, chiếc xe là lựa chọn lý tưởng cho những tay lái muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu trên đường phố, những con đường ngoại ô hay cả những lối mòn nhẹ ngoài thiên nhiên.

Imber 125 được trang bị động cơ 125cc, làm mát bằng không khí, loại SOHC. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,91 kW, tương đương khoảng 9,2 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút. Điểm đặc biệt của Imber 125 là hộp số 4 cấp bán tự động kết hợp với ly hợp ly tâm, giúp người lái thao tác dễ dàng mà không cần dùng tay côn bên trái. Xe cũng trang bị hệ thống phun xăng điện tử EFI đảm bảo vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ chỉ khoảng 2,1 lít/100 km.

Với khối lượng chỉ 115 kg, chiếc xe mang đến khả năng cơ động tối ưu, dễ dàng xử lý trong đô thị đông đúc cũng như trên các cung đường gồ ghề nhẹ. Bình xăng dung tích 8,5 lít đủ để chinh phục những chuyến đi dài mà không cần dừng quá thường xuyên.

Xe sở hữu yên xe cao 810 mm với ghế đệm dày, mang đến sự thoải mái cho người lái, đồng thời có thể điều chỉnh thấp xuống 760 mm với tùy chọn yên thấp, phù hợp với nhiều vóc dáng khác nhau. Khoảng sáng gầm xe 190 mm cho phép vượt qua sỏi đá, đường đất hoặc các đoạn đường gồ ghề nhẹ. Việc khởi động trở nên dễ dàng nhờ cả hệ thống điện và cần đạp, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng LED, trong khi cụm đồng hồ là dạng kỹ thuật số toàn phần.

Dù trông không phải là chiếc xe địa hình chuyên dụng, nhưng AJS đã trang bị cho Imber lốp đa dụng và gác chân kiểu off-road, giúp xe bám đường tốt trên sỏi, đường đất hoặc các con đường mòn nhẹ. Giá để hành lý phía sau được gắn dưới yên hành khách, rất tiện lợi cho những chuyến đi dài, mang theo hành lý hay thùng đồ.

AJS Imber 125 được trang bị phuộc trước ống lồng với bao bảo vệ, giảm xóc đôi phía sau, đảm bảo khả năng hấp thụ va chạm trên nhiều loại địa hình, cùng hệ thống phanh kết hợp CBS mang lại lực phanh cân bằng và an toàn. Chân chống giữa và chân chống bên giúp việc đỗ xe và bảo dưỡng trở nên nhanh chóng và tiện lợi.

AJS Imber 125 được bán tại Anh với mức giá từ 2.349 bảng Anh - khoảng 82,6 triệu đồng. Người dùng cũng có thể trang bị thêm các phụ kiện như thùng hành lý, chắn bùn hay lưới cố định hàng hóa, tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân.