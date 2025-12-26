Honda mở bán xe số Dash 125 2026, giá hơn 41 triệu đồng

Honda Dash 125 2026 gây ấn tượng với những đường nét thân xe sắc sảo, thanh thoát nhưng hiện đại hơn. Không còn là hình ảnh xe số đơn điệu, Dash 125 thế hệ mới tạo cảm giác năng động và trẻ trung, phù hợp với cả mục đích đi lại hằng ngày lẫn phong cách cá nhân.

Không chỉ ấn tượng về mặt thiết kế, Dash 125 còn là một trong những hiếm hoi xe số được trang phanh đĩa cho cả bánh trước và sau đảm bảo khả năng vận hành an toàn cho người sử dụng. Cùng với bộ vành đúc thể thao, xe cho khả năng vận hành mạnh mẽ là linh hoạt hàng ngày trên đường phố.

Honda Dash 125 2026 còn được trang bị đèn pha LED được thiết kế hầm hố, vừa tạo điểm nhấn về mặt thẩm mỹ, vừa giúp đảm bảo đủ cường độ sáng cho nhu cầu di chuyển trong ban đêm hoặc điều kiện thiếu sáng. Mẫu xe này cũng sử dụng cụm đồng hồ analog với giao diện thân thiện, cùng đồ họa thể thao rõ dàng giúp người dùng dễ nắm bắt các thông số xe.

Dù mang ngoại hình thể thao, Dash 125 vẫn giữ triết lý xe gia đình tiện dụng. Xe trang bị động cơ 124,9 cc, 4 thì, SOHC làm mát bằng không khí, nền tảng tương tự dòng Supra X nổi tiếng về độ bền và tiết kiệm. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 9,8 mã lực, mô-men xoắn 9,54 Nm, truyền động qua hộp số 4 cấp truyền thống. Mức tiêu hao nhiên liệu được chứng nhận trên 55 km/lít, giúp người dùng yên tâm di chuyển hàng ngày mà không lo tốn kém.

Tại Malaysia, Honda Dash 125 2026 có giá khởi điểm khoảng 41,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.