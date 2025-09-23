Honda mở bán mô tô điện WN7: Sạc siêu tốc, khỏe ngang xe 1000cc

Mô tô điện Honda WN7 được xây dựng dựa trên EV Fun Concept vốn đã một thời gian "dậy sóng" thị trường xe máy thế giới. Đây là mẫu mô tô điện đầu tiên được Honda trình làng với lối thiết kế naked-bike và nhằm đáp ứng cho những người dùng muốn trải nghiệm cảm giác lái xe hứng khởi, phấn khích.

Được biết, tên gọi WN7 không chỉ mang hơi hướng đặc trưng của một mẫu xe điện tương lai mà còn có ý nghĩa sâu hơn, cụ thể:

- W là viết tắt của khẩu hiệu phát triển “Be the Wind” – "Hãy là cơn gió", thể hiện sự tự do, nhẹ nhàng và bứt phá.

- N đại diện cho từ “Naked” – chỉ thiết kế không yếm đặc trưng của dòng naked bike.

- 7 thể hiện phân khúc công suất mà xe hướng tới.

Tên gọi này thể hiện triết lý mà Honda đang theo đuổi: kết hợp giữa hiệu suất lái mạnh mẽ và cam kết với tương lai bền vững không phát thải.

Cùng thiết kế mạnh mẽ và vẫn đủ linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày thì mô tô điện Honda WN7 cũng được trang bị pin lithium-ion cố định, cho phép xe đi được hơn 130 km/lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh theo chuẩn CCS2, giúp sạc từ 20% đến 80% chỉ trong 30 phút, cực kỳ tiện lợi khi di chuyển đường dài hoặc cần nạp nhanh. Ngoài ra, người dùng cũng có thể sạc xe tại nhà với thời gian sạc đầy dưới 3 giờ, khá phù hợp cho nhu cầu sử dụng thường ngày.

Về mặt hiệu suất, Honda khẳng định rằng WN7 có khả năng vận hành tương đương một mẫu xe xăng 600cc về công suất. Tuy nhiên, xe lại sở hữu mô-men xoắn vượt trội, ngang ngửa với những chiếc mô tô 1000cc sử dụng động cơ đốt trong. Nhờ đó, xe mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, trải nghiệm lái đầy hứng khởi – điều mà nhiều người chơi xe luôn tìm kiếm.

Honda WN7 được thiết kế theo phong cách slim & futuristic – mảnh mai nhưng đậm chất tương lai, nhấn mạnh vào bản sắc của một mẫu xe điện hiện đại. Xe sở hữu màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối với ứng dụng Honda RoadSync, giúp người lái dễ dàng điều hướng, nhận cuộc gọi và xem thông báo ngay trên xe – nâng cao sự tiện lợi và an toàn khi lái xe.

Một điểm đặc biệt không thể bỏ qua ở WN7 chính là trải nghiệm vận hành êm ái và yên tĩnh, đặc trưng của xe điện. Dù mang đến khả năng tăng tốc ấn tượng và mô-men xoắn cao, xe vẫn vận hành mượt mà, không gây ồn ào như xe xăng, từ đó tạo ra trải nghiệm lái vừa thư giãn vừa phấn khích – điều mà nhiều người đam mê xe điện rất yêu thích.

Giá bán của Honda WN7 tại thị trường châu Âu là 12.999 bảng Anh - khoảng 466 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.