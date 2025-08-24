Glamour X 125 - mô tô thông minh với giá chỉ 27 triệu đồng

Glamour X 125 được thiết kế với việc chú trọng tối ưu tư thế ngồi và sự tiện dụng. Xe có tay lái rộng hơn 30mm, chiều cao yên ở mức 790mm phù hợp với thể trạng người dùng châu Á, và yên sau được nới rộng thêm 16%, giúp người ngồi sau thoải mái hơn. Khoảng sáng gầm đạt 170mm, phù hợp cả khi di chuyển trong điều kiện đường xá xấu.

Xe còn có hộc chứa đồ nhỏ dưới yên, và sử dụng lốp nylon bản rộng để tăng độ bám đường và ổn định. Đặc biệt, người lái sẽ được trải nghiệm một bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số với hơn 60 chức năng – bao gồm điều hướng từng chặng, thông báo cuộc gọi, hiển thị số, dữ liệu tiết kiệm nhiên liệu, cảm biến ánh sáng tự điều chỉnh độ sáng màn hình, và cả kết nối Bluetooth.

Glamour X 125 được trang bị động cơ Sprint EBT xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 124,7cc, cho công suất 11,4 mã lực tại 8.250 vòng/phút. Động cơ này được cải tiến với trục cân bằng và xích cam vận hành êm, mang lại trải nghiệm lái mượt mà, êm ái hơn trước. Âm thanh ống xả cũng được thiết kế lại theo hướng trầm, chắc, tạo cảm giác mạnh mẽ và thể thao hơn.

Nổi bật nhất trên Glamour X chính là việc trang bị hệ thống Cruise Control, một tính năng vốn chỉ thấy trên các mẫu xe cao cấp, giúp người lái duy trì tốc độ ổn định mà không cần giữ tay ga – và đây cũng là lần đầu tiên công nghệ này được tích hợp trên một mẫu xe phổ thông 125cc. Ngoài ra, xe còn có bướm ga điện tử (Ride-by-Wire), ba chế độ lái linh hoạt (Eco, Road, Power), cùng hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp giúp tăng độ an toàn trong các tình huống nguy hiểm.

Về an toàn, Hero trang bị cho Glamour X 125 hệ thống cảnh báo khi phanh gấp – một tính năng hiếm thấy ở xe phổ thông – bằng cách làm đèn xi-nhan nhấp nháy để cảnh báo phương tiện phía sau.

Giá bán của Glamour X 125 tại Ấn Độ khởi điểm từ 89.999 rupee - khoảng 27 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.