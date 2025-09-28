Mô tô điện có radar như ô tô, đi tới 323 km/lần sạc, giá rẻ không tưởng!

Ultraviolette định vị X-47 là một mẫu mô tô đa dụng, phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố, đi đường trường và cả trên những địa hình hỗn hợp. Xe có giá bán tại Ấn Độ là 249.000 rupee - khoảng 74 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của X-47 là hệ thống UV HyperSense – công nghệ radar thông minh do chính Ultraviolette phát triển. Hệ thống này hoạt động kết hợp cùng các camera tích hợp trên xe, cung cấp hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo vượt và cảnh báo va chạm từ phía sau. Với UV HyperSense, X-47 là chiếc mô tô thương mại đầu tiên trên toàn cầu kết hợp được cả radar và camera để hỗ trợ lái xe an toàn hơn.

Về hiệu năng, Ultraviolette X-47 được trang bị động cơ điện cho cho công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn lên đến 610 Nm. Tốc độ tối đa đạt được là 145 km/h và với bộ pin 10,3 kWh, xe có phạm vi di chuyển của xe lên đến 323 km cho một lần sạc đầy.

Ultraviolette cũng giới thiệu một bước đột phá trong công nghệ sạc. Hãng tuyên bố X-47 sử dụng bộ sạc tích hợp làm mát bằng không khí có mật độ công suất cao nhất thế giới, tương thích với sạc AC Type 2. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC và đặc biệt là tính năng Parallel Boost Charging – cho phép song song hai luồng: sạc ngoài kết hợp với sạc tích hợp trên xe, từ đó rút ngắn một nửa thời gian sạc.

Mô tô điện Ultraviolette X-47 sở hữu màn hình TFT 5 inch, nhiều chế độ lái gồm: Glide, Combat, và Ballistic. Xe được tích hợp sẵn camera hành trình, sạc không dây Type-C, lốp đa địa hình dạng radial, và có tùy chọn gắn thêm thùng chứa đồ cho những chuyến đi xa. Hệ thống hỗ trợ lái còn có 3 cấp độ kiểm soát lực kéo và hệ thống cân bằng động (Dynamic Stability Control).