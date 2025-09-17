Yamaha vén màn bí mật siêu mô tô YZR-M1 V-four 2026

Chiếc xe này này được ra mắt tại Misano, Ý, trong khuôn khổ chặng đua GP San Marino. Yamaha hy vọng mẫu xe này sẽ giúp vực dậy vận may đang sa sút của họ tại MotoGP. Sau bốn năm thi đấu thiếu ổn định, cấu hình động cơ mới của YZR-M1 được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt cho đội đua Monster Energy Yamaha. Đây là lần đầu tiên Yamaha sử dụng động cơ V-four trong MotoGP, sau nhiều thập kỷ trung thành với động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng.

Khi mà đối thủ Ducati đã gặt hái nhiều thành công vang dội trong sáu năm qua với mẫu Desmosedici sử dụng động cơ V-four, rõ ràng Yamaha đang thể hiện quyết tâm giành lại vương miện MotoGP – danh hiệu gần nhất của họ là vào năm 2021 cùng tay đua Fabio Quartararo.

Phiên bản mới nhất của YZR-M1 sẽ được thử nghiệm tại trường đua Marco Simoncelli ở Misano bởi tay đua Augusto Fernandez, đồng đội của Quartararo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận rằng phiên bản V-four của YZR-M1 sẽ được sử dụng cho cả mùa giải thay cho phiên bản động cơ thẳng hàng, mặc dù trong buổi họp báo ra mắt, Yamaha đã tuyên bố công khai rằng: “chiếc xe nào cạnh tranh tốt hơn sẽ được chọn.”

Giám đốc điều hành Yamaha, ông Paolo Pavesio, cũng nhấn mạnh rằng chỉ có thể đưa ra quyết định sau khi chiếc xe có màn ra mắt cạnh tranh chính thức, theo thông cáo báo chí từ Yamaha Factory Racing. Với sự tham gia của YZR-M1 V-four vào MotoGP, Yamaha sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Ducati – với mẫu Desmosedici đã được phát triển từ năm 2001, KTM với mẫu RC16 và Aprilia với RS-GP – cả hai đều ra mắt từ năm 2016.