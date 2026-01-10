Giá sang tay Toyota Yaris Cross đời 2023 hiện ra sao?

Thị trường xe Toyota Yaris Cross cũ đang trở nên sôi động trong thời gian gần đây, nhất là khi mẫu SUV hạng B này ngày càng được người dùng đô thị ưa chuộng. Với lợi thế thương hiệu Toyota, thiết kế trẻ trung, gầm cao dễ đi phố và tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, Yaris Cross nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên các sàn xe cũ chỉ sau 1–2 năm lăn bánh.

3 tin rao bán Toyota Yaris Cross 1.5D đời 2023.

Ở nhóm xe Yaris Cross HEV 1.5 CVT đời 2023, mức giá rao bán hiện vào khoảng 690 triệu đồng. Một ví dụ cụ thể là chiếc xe nhập khẩu, màu trắng, đã chạy khoảng 73.000 km tại Bắc Giang. Đây là phiên bản hybrid, sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, phù hợp với người dùng ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và thường xuyên di chuyển trong đô thị. Xe được giới thiệu còn zin, một chủ từ mới, có cam kết keo chỉ, máy số và pin hybrid.

Theo thông tin người bán, chiếc Yaris Cross HEV này còn đi kèm bảo hành mở rộng từ đại lý, giúp người mua phần nào yên tâm hơn khi tiếp cận xe hybrid đã qua sử dụng. So với giá lăn bánh ban đầu của bản HEV, mức khấu hao sau hơn một năm sử dụng vẫn được xem là tương đối thấp, phản ánh khả năng giữ giá tốt của phiên bản này.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Toyota Yaris Cross 1.5 D-CVT bản máy xăng đời 2023 đang được chào bán phổ biến quanh mốc 600–610 triệu đồng. Tại Quảng Bình, một chiếc xe màu trắng, odo 27.000 km được rao giá 605 triệu đồng. Người bán cho biết xe mua tháng 1/2024, sử dụng trong gia đình, đã dán phim cách nhiệt và lắp camera hành trình.

Với quãng đường di chuyển chưa nhiều, tình trạng xe còn mới, mức giá hơn 600 triệu đồng này được xem là hợp lý cho người mua muốn tiết kiệm chi phí so với xe mới nhưng vẫn ưu tiên xe đời cao. Trong bối cảnh Yaris Cross mới thường có giá lăn bánh cao hơn đáng kể, lựa chọn xe cũ giúp giảm áp lực tài chính ban đầu.

Cũng với giá 605 triệu đồng, thị trường TP.HCM xuất hiện một chiếc Yaris Cross 1.5 D-CVT 2023 màu đen, mới chạy khoảng 12.000 km. Xe được mô tả nguyên bản, không chạy dịch vụ, nội thất còn mới và hình thức đẹp. Chủ xe cho biết mua cuối năm 2023, ít sử dụng và bán lại để đổi sang mẫu xe khác.

So với chiếc xe tại Quảng Bình, lợi thế của mẫu xe tại TP.HCM nằm ở số km thấp, phù hợp với người mua ưu tiên xe còn mới, ít hao mòn. Tuy nhiên, mức giá tương đương cho thấy thị trường Yaris Cross cũ đang khá cân bằng, phụ thuộc nhiều vào tình trạng thực tế hơn là khu vực.

Nhìn chung, giá xe Yaris Cross cũ hiện dao động rõ theo phiên bản, quãng đường đã đi và lịch sử sử dụng. Bản hybrid giữ giá tốt hơn, thường cao hơn xe xăng từ 70–90 triệu đồng. Trong khi đó, các xe bản 1.5 D-CVT nếu odo dưới 30.000 km và hồ sơ minh bạch thường được người mua quan tâm nhiều nhất.

Với ngân sách từ 600–700 triệu đồng, Yaris Cross cũ đời 2023 là phương án hợp lý cho người muốn trải nghiệm SUV đô thị gầm cao, thiết kế hiện đại và chi phí sử dụng dễ chịu. Dù vậy, người mua vẫn nên kiểm tra kỹ tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng và giấy tờ để bảo đảm mức giá đưa ra tương xứng với chất lượng thực tế.