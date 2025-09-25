Loạt mô tô điện kiểu dáng cực ngầu, mạnh không kém xe PKL đang bán tại Việt Nam

Dat Bike Weaver++

Mang phong cách đặc trưng của một chiếc mô tô classic đặc trưng bởi đèn pha tròn, tay lái cao cùng yên xe thuôn dài, tạo tư thế ngồi lái thoải mái, Dat Bike Weaver++ là lựa chọn rất đáng cân nhắc cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Cùng với quãng đường vận hành tối đa lên tới 200 km/lần sạc, xe có thể đồng hành trong những chuyến "phượt" ngắn.

Dat Bike Weaver++ sử dụng động cơ đặt giữa cao cấp với công suất định danh 3000W và có thể sản sinh sức mạnh tới 7000W và cho tốc độ tối đa 90 km/h. Đặc biệt, mẫu mô tô điện này sử dụng hệ thống truyền động cơ bằng dây xích nên thuận tiện cho người lái điều khiển tốc độ. Pin sử dụng trên xe là lithium và hỗ trợ sạc nhanh 20 phút đáp ứng 100 km vận hành tại các trạm Dat Charge.

Ngoài ra, mẫu mô tô điện Dat Bike này còn được nhà sản xuất đưa tới các trang bị ấn tượng với cụm đồng hồ kỹ thuật số có chế độ hiển thị sáng/tối, có kết nối bluetooth với smartphone, và mở khóa thông qua kết nối NFC với điện thoại, hoặc thẻ từ đi kèm xe. Xe cũng sở hữu hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo trụ đơn, hệ thống phanh đĩa trước/sau kèm lốp không săm cho khả năng vận hành an toàn toàn diện hơn.

Giá Dat Bike Weaver++ là 67,3 triệu đồng

Nuen N1-S

Nếu như khách hàng đang tìm kiếm một chiếc mô tô điện mang phong cách scrambler hầm hố thì chắc chắn Nuen N1-S là lựa chọn đáng cân nhắc hơn cả. Sản phẩm sử dụng bộ khung EXO-SKELETON hợp kim nhôm cho khả năng chịu lực và ổn định cực tốt ngay cả khi di chuyển với tốc độ cao.

Xe sử dụng động cơ điện đặt giữa với công suất tối đa đạt được là 32 mã lực, tốc độ tối đa đạt 130 km/h, cùng 3 chế độ lái (Rain, Street, Sport). Cùng pin dung lượng 8kWh, đưa tới quãng đường vận hành tối đa 245 km/lần sạc. Đặc biệt, xe cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh tại trạm sạc với việc chỉ tốn 1 giờ để tái sạc 0 - 100% pin.

Ngoài ra, mẫu mô tô điện này còn sở hữu các trang bị ấn tượng với hệ thống phanh đĩa kèm ABS Bosch an toàn, công nghệ tái tạo năng lượng từ lực phanh. Xe cũng được tích hợp giảm xóc trước hành trình ngược, giảm xóc sau trụ đơn kết hợp với tính năng Cruiser Control - đưa tới những trải nghiệm lái tối ưu nhất dành cho người sử dụng.

Hiện tại Nuen Moto đã mở bán N1-S với giá 170 triệu đồng.

BMW CE04

Với thiết kế như một chiếc phi cơ mặt đất, BMW CE04 là sự kết hợp của một chiếc mô tô cruiser và một chiếc tay ga thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Chiếc maxi-scooter này không chỉ gây ấn tượng với bề ngoài hầm hố, mà còn được tích hợp những công nghệ hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực xe điện hai bánh trên thị trường hiện nay.

BMW CE04 sử dụng động cơ điện với công suất định danh 15 kW cho sức mạnh tối đa tới 42 mã lực tại 4900 vòng/phút, và mômen xoắn cực đại có thể lên đến 62 Nm tại 1500 vòng/phút. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 50 km/h trong vòng 2,6 giây và tốc độ tối đa đạt được là 120 km/h. Sử dụng pin 8,9 kWh, xe có thể di chuyển quãng đường 130 km mỗi lần sạc đầy.

Xe có 3 chế độ lái là Eco, Rain, Road, đi kèm với đó là chế độ số lùi thuận tiện. Xe cũng được trang bị hệ thống cân bằng tự động ASC, gói trang bị Dynamics (ABS Pro, DTC, lighting ring, đèn pha thích ứng, chế độ lái Dynamic) và có cả kiểm soát áp suất lốp cao cấp.

Cùng với đó, BMW còn trang bị cho CE04 hệ thống phanh đĩa đôi kèm kẹp phanh 4 piston cho phía trước, phanh đĩa đơn kèm kẹp phanh 2 piston cho phía sau, hỗ trợ BMW Motorrad ABS kênh đôi. Hệ thống giảm xóc trước ống lồng hành trình 100mm, phía sau giảm xóc trụ đơn. Cụm đồng hồ TFT 10,1 inch có kết nối BMW Motorrad Connectivity, chìa khóa thông minh, và nhiều tiện ích hiện đại khác.

Giá BMW CE04 tại Việt Nam là 569 triệu đồng.