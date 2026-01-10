Siêu xe Dreame xuất hiện tại triển lãm CES 2026

Theo các hình ảnh và thông tin công bố ban đầu, mẫu xe có kiểu dáng bốn cửa, sử dụng ngôn ngữ thiết kế mang nhiều nét tương đồng với các mẫu siêu xe Bugatti thế hệ gần đây. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng nan, kính chắn gió liền khối kéo dài sang hai bên.

Xe sử dụng phối màu hai tông, trong khi khu vực phía sau được trang bị bộ khuếch tán gió kích thước lớn và cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang. Một số chi tiết thiết kế đáng chú ý gồm cánh gió sau dạng cố định và bộ mâm kích thước lớn với cấu hình 6 ốc bánh.

Xe được cho là có công suất trên 1.000 mã lực (khoảng 735 kW).

Mẫu xe không sử dụng lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng như trên các mẫu Bugatti. Về truyền động, theo Autohome, đây là mẫu xe thuần điện, khác với mẫu SUV trước đó của Dreame vốn sử dụng hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động.

Xe được cho là có công suất trên 1.000 mã lực (khoảng 735 kW), khả năng làm mát hệ thống động cơ xuống mức 15°C và thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h dưới 1,8 giây. Dreame cho biết dự án ô tô sẽ được phát triển tách biệt khỏi mảng kinh doanh thiết bị gia dụng. Dự án hiện được gọi là “Starry Sky Project”, hay Nebula Next theo tên tiếng Anh.

Mẫu siêu xe điện của Dreame được trưng bày tại CES 2026, đánh dấu bước đi mới của hãng trong lĩnh vực phương tiện giao thông điện hóa.