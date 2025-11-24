Kawasaki Z1100 2026 trình làng: "Bứt tốc" sức mạnh, thách thức mọi đối thủ!

Kawasaki Z1100 2026 tiếp tục duy trì thiết kế Sugomi, mang lại một diện mạo ấn tượng và nổi bật trên đường. Thiết kế sắc nét hoàn hảo kết hợp với hiệu suất mạnh mẽ của xe, mang đến một trải nghiệm lái tuyệt vời không thể so sánh được cho những người đam mê xe.

Một số điểm nổi bật của Z1100 2026 bao gồm đèn LED sắc nét, mặt trước đầy cá tính, gương chiếu hậu độc đáo, bình xăng được tạo hình tinh xảo. Xe cũng sở hữu yên xe lõm cho người lái, ống xả vươn lên và phần đuôi nhọn. Tay lái của xe được thiết kế rộng hơn và đặt vị trí cao hơn, giúp tạo ra cảm giác lái thú vị và dễ dàng hơn.

Xe chỉ có một màu duy nhất là Ebony/Metallic Carbon Gray, mang chủ đề tối, phản ánh đúng tính cách táo bạo và mạnh mẽ của chiếc xe. Hầu hết các chi tiết, bao gồm động cơ và khung xe, đều được phủ lớp hoàn thiện màu đen.

Kawasaki Z1100 2026 được trang bị động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.099 cc, làm mát bằng dung dịch, với công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số 6 cấp có chức năng trả số. Xe cũng được trang bị hệ thống Kawasaki Quick Shifter (KQS), cho phép chuyển số lên và xuống mà không cần sử dụng côn, mang lại sự tăng tốc và giảm tốc mượt mà.

Z1100 2026 còn có hệ thống kiểm soát hành trình điện tử, giúp người lái không cần giữ ga liên tục, làm tăng sự thoải mái và hữu ích trong những chuyến đi dài. Động cơ của Z1100 được thiết kế để cung cấp công suất tốt ở dải tốc độ thấp đến trung bình, đồng thời việc di chuyển trên đường cao tốc cũng rất mượt mà, với phản ứng tăng tốc tuyến tính ở dải tốc độ cao.

Kawasaki Z1100 2026 sử dụng khung nhôm đôi rất cứng cáp, kết hợp với phuộc USD ở phía trước và giảm xóc monoshock nạp gas ở phía sau. Cả hai hệ thống treo trước và sau đều có khả năng điều chỉnh độ đàn hồi và tải trọng lò xo. Hệ thống phanh bao gồm đĩa phanh trước 310 mm và sau 260 mm, được cung cấp bởi Tokico. Xe sử dụng bánh xe 17 inch ở cả hai đầu, với lốp Dunlop Sportmax Q5A.

Z1100 2026 được trang bị một loạt các tính năng công nghệ hiện đại. Một trong những điểm nổi bật là bảng đồng hồ TFT màu 5 inch mới, khi kết hợp với ứng dụng Rideology The App Motorcycle, người dùng có thể truy cập nhiều tính năng kết nối, bao gồm điều hướng từng bước. Bảng điều khiển TFT cũng hoạt động như một thiết bị điều khiển cho các trợ giúp điện tử cho người lái.

Các tính năng công nghệ của Z1100 2026 bao gồm IMU, Hệ thống Quản lý Lái xe Cornering của Kawasaki (KCMF), Kawasaki Quick Shifter, ly hợp Assist & Slipper, Van Throttle điện tử và Hệ thống phanh chống bó cứng Kawasaki (KIBS). Người lái cũng có thể chọn giữa 3 chế độ KTRC (Kawasaki Traction Control) và chế độ công suất.

Giá bán của Kawasaki Z1100 2026 tại thị trường Ấn Độ là 1.279.000 rupee - khoảng 376 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Tại thị trường Ấn Độ, Kawasaki Z1100 2026 chủ yếu sẽ cạnh tranh với Honda CB1000 Hornet SP (giá 1.379.000 rupee).