Giá môtô Kawasaki W175 mới nhất, ưu đãi hơn 6 triệu đồng

Hiện nay dòng xe Kawasaki W175 đang có giá bán ra kèm theo ưu đãi hấp dẫn. Một đại lý Kawasaki tại Hà Nội cho biết, những ai mua dòng xe W175 sẽ được hưởng ngay khuyến mãi 6,1 triệu đồng.

Bảng giá Kawasaki W175 mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức ưu đãi (Triệu đồng) Kawasaki W175 77,5 6,1 Kawasaki W175 SE 78

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Kawasaki W175 thể hiện chất cổ điển của những mẫu mô tô thập niên 60, nhưng đã được thể hiện một cách tinh tế hơn. Phong cách classic đặc trưng hiện rõ trên từng chi tiết mà nhiều mẫu xe hiện đại phải độ thêm mới có được: đèn pha tròn halogen, đồng hồ analog, bình xăng và xi-nhan giọt nước, yên bánh mì, ốp hông dạng hộp, pô cổ chai, vành nan hoa… Tất cả hòa quyện tạo nên diện mạo hoài cổ rất đặc trưng.

So với các mẫu PKL, W175 có phần nhỏ gọn hơn nhiều. Nhưng đây chính là điểm thiết kế có chủ đích của hãng: tạo nên một chiếc xe đơn giản, gọn nhẹ, không quá cồng kềnh để có thể sử dụng linh hoạt hằng ngày.

"Trái tim" của W175 là khối động cơ 1 xy-lanh SOHC 177cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 13 mã lực tại 7.500 rpm và mô-men xoắn cực đại 13,2 Nm tại 6.000 rpm. Đây là động cơ đơn giản, bền bỉ, gọn nhẹ, cho sức kéo tốt trong môi trường đô thị và đặc biệt dễ bảo dưỡng, sửa chữa với chi phí thấp.

Xe được trang bị đồng hồ analog dạng tròn hiển thị tốc độ, odo và trip. Thiết kế đồng hồ được đánh giá cao nhờ sự hài hòa với phong cách cổ điển tổng thể, đến mức nhiều dân chơi xe độ còn mua về lắp cho các mẫu xe khác.

Một điểm thú vị nữa là W175 sở hữu bình xăng phụ. Khi bình chính cạn, chỉ cần xoay công tắc để chuyển sang bình phụ, cho quãng đường dự phòng khoảng 25–30 km để kịp đến trạm xăng.

Chiều cao yên 775 mm khiến W175 phù hợp với đa số vóc dáng người Việt. Ghi đông dạng naked bike, đặt vừa tầm giúp người lái có tư thế hơi chúi nhẹ về phía trước, mang cảm giác gần giống một chiếc Café Racer.

Di chuyển trong đô thị, W175 cho cảm giác bốc, linh hoạt, dễ dàng luồn lách hay vượt nhanh ở tốc độ thấp. Xe vận hành ổn định và chắc chắn trong dải tốc dưới 80 km/h.

Nhìn chung, Kawasaki W175 là lựa chọn đáng chú ý cho những ai tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, nhẹ nhàng, mang phong cách hoài cổ và sử dụng được mỗi ngày.