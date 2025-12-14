Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá môtô Kawasaki giữa tháng 12/2025, đồng loạt giảm giá sốc

Một loạt dòng xe hai bánh của Kawasaki đang giảm giá cực mạnh, mang lại lợi ích lớn cho người hâm mộ.

Kawasaki là thương hiệu xe hai bánh danh tiếng của Nhật Bản, phân phối đa dạng các sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Trong đó, dòng xe giá rẻ nhất là Kawasaki W175 SE với mức niêm yết là 78 triệu đồng. Thiết kế xe W175 SE đậm chất cổ điển, rất cuốn hút người hâm mộ.

Giá môtô Kawasaki giữa tháng 12/2025, đồng loạt giảm giá sốc - 1

Cùng kiểu xe cổ điển, Kawasaki còn có những mẫu xe phân khối lớn (PKL) như Z900RS, W800, và Z650RS. Đáng chú ý, mới đây Kawasaki đã bổ sung dòng xế nổ cỡ nhỏ khác là W230 có nhiều nét giống W175 nhưng giá đắt hơn hẳn.

Giá môtô Kawasaki giữa tháng 12/2025, đồng loạt giảm giá sốc - 2

Ở phân khúc xe PKL thể thao, Kawasaki có nhiều ấn phẩm nổi tiếng. Đắt đỏ nhất là mẫu siêu xe Kawasaki H2R có giá niêm yết 1,875 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng, mẫu xe này không sử dụng trên đường phố mà được dùng cho đường đua. Còn nếu muốn chạy đường phố, xe PKL của Kawasaki còn có các ấn phẩm như Ninja ZX-4R, Ninja 500, Ninja 650 và nhiều dòng xe khác.

Giá môtô Kawasaki giữa tháng 12/2025, đồng loạt giảm giá sốc - 3

Điểm nổi bật của các dòng xe Kawasaki chính là thiết kế có nhiều nét riêng, không trộn lẫn vào các ấn phẩm khác. Trang bị trên xe hiện đại và đặc biệt là khối động cơ xe vận hành bền bỉ, thể thao và mạnh mẽ. Hiện nay các mẫu xe của Kawasaki đang được áp dụng chương trình khuyến mãi cực lớn, giảm giá cực sốc.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá xe Kawasaki mới nhất hiện nay như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức ưu đãi giảm giá (Triệu đồng)
W175 2025 78 6,1
W230 124,9 7,6
W800 352,4 24
Z900RS 480,8 36
Eliminator 500 182,8 15,5
Z650RS 233 53,1
Ninja 500 194 11,2
Ninja 650  210 11
Ninja ZX-4R 250 21,9
Ninja ZX-10R 765,7 39,1
Ninja H2 Carbon 1.372,5 39,8
Ninja H2R 1.875 129,8

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Theo Minh Trí

Nguồn: [Link nguồn]

14/12/2025
