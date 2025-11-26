Kawasaki Z900RS 2026: "Kim cổ giao thoa", lột xác với loạt nâng cấp ấn tượng

Ở lần nâng cấp này, hãng xe Nhật đã cải thiện toàn diện từ thiết kế, trang bị đến hiệu năng vận hành cho mẫu mô tô retro của mình. Xe được giới thiệu với hai phiên bản gồm Z900RS Black Ball Edition và Z900RS SE, dự kiến bán ra thị trường từ tháng 2/2026.

Phiên bản Black Ball Edition mang phong cách hoàn toàn mới, nhấn mạnh sự mạnh mẽ và cao cấp thông qua tông màu đen phủ toàn thân xe. Từ mâm xe, khung viền đèn pha, riser đồng hồ cho đến các chi tiết trang trí đều được phủ đen, tạo nên hình ảnh vừa ngầu vừa sang trọng. Thiết kế này vẫn giữ được sự cổ điển của dòng Z900RS lấy cảm hứng từ thập niên 70, nhưng được pha trộn chất hiện đại phù hợp với những người yêu thích sự tối giản mà vẫn tinh tế.

Trong khi đó, phiên bản Z900RS SE là lựa chọn cao cấp nhất với hàng loạt trang bị vượt trội. Xe được nâng cấp hệ thống phanh và giảm xóc với những thương hiệu danh tiếng, bao gồm cùm phanh Brembo M4.32 hướng tâm, đĩa phanh trước đường kính 300 mm, cùm phanh trên Nissin hướng tâm và dây dầu bện thép không gỉ. Hệ thống treo gồm giảm xóc sau Öhlins S46 có núm chỉnh tải trước và phuộc trước mạ vàng đi kèm plate Öhlins làm tăng tính nhận diện. Phiên bản SE còn sở hữu màu Fireball mới, được tinh chỉnh tông màu rực rỡ hơn và phối hợp cùng các chi tiết đen metallic, khiến xe trở nên nổi bật hơn.

Về sức mạnh, Z900RS 2026 được tinh chỉnh nhiều chi tiết quan trọng. Kawasaki thay đổi biên dạng cam, bổ sung bướm ga điện tử, điều chỉnh ống xả megaphone dài hơn 7 cm và làm gọn buồng cộng hưởng dưới động cơ. Những thay đổi này giúp xe có khả năng đáp ứng tốt hơn ở dải tua thấp và trung, đồng thời tạo ra âm thanh pô trầm, nặng và giàu cá tính, mang cảm giác của một mẫu xe hoài cổ nhưng áp dụng công nghệ mới.

Lần đầu tiên trong dòng Z900RS, Kawasaki trang bị IMU 6 trục cho thế hệ 2026. Nhờ đó, các hệ thống hỗ trợ điện tử hoạt động chính xác hơn, bao gồm kiểm soát lực bám KTRC, hệ thống quản lý lực phanh và lực kéo khi vào cua KCMF, ABS điều khiển bằng IMU, quickshifter hai chiều và cruise control. Bộ trang bị này giúp xe vận hành an toàn và thoải mái hơn trong cả điều kiện đi phố lẫn đi tour đường dài.

Cụm đồng hồ của xe vẫn giữ phong cách analog hai vòng đặc trưng của dòng Z-series, nhưng được bổ sung đèn báo cruise control và khả năng kết nối ứng dụng RIDEOLOGY THE APP. Nhờ vậy, người lái có thể sử dụng tính năng dẫn đường và điều khiển giọng nói thông qua điện thoại thông minh.

Kawasaki cũng điều chỉnh tư thế lái và yên xe để mang lại trải nghiệm tốt hơn. Ghi đông được làm hẹp hơn 50 mm, thấp hơn 38 mm nhưng kéo gần người lái hơn, giúp tư thế ngồi có xu hướng thể thao vừa phải. Yên xe dày hơn khoảng 10 mm nhưng được thiết kế lại phần khung để giữ nguyên chiều cao tương tự phiên bản trước, đảm bảo sự thoải mái mà không làm thay đổi dáng xe.