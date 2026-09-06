Kawasaki Z650RS 2027 xuất hiện với bản Black Ball Edition đậm chất “ngầu”

Z650RS 2027 vẫn sở hữu những đường nét lấy cảm hứng từ các mẫu Kawasaki trong quá khứ, nổi bật với bình xăng tạo hình giọt nước, đèn pha tròn và phần đuôi ngắn gọn. Đèn pha sử dụng công nghệ LED, trong khi cụm đồng hồ được thiết kế với hai mặt đồng hồ tròn đặt song song, kết hợp màn hình kỹ thuật số để hiển thị các thông tin vận hành. Bộ mâm hợp kim cũng được tạo hình theo phong cách nan hoa, nhưng sử dụng kết cấu mâm đúc thay vì nan hoa thực tế. Cách thiết kế này giúp Z650RS duy trì vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn đảm bảo tính thực dụng của một mẫu mô tô hiện đại.

Kawasaki Z650RS 2027 có chiều dài 2.065 mm, rộng 800 mm và cao 1.115 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.405 mm, chiều cao yên 800 mm và khoảng sáng gầm 125 mm. Xe có trọng lượng vận hành 188 kg, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 12 lít. Với chiều cao yên ở mức vừa phải cùng trọng lượng dưới 190 kg, Z650RS hướng đến khả năng kiểm soát tương đối dễ dàng trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Điểm mới đáng chú ý nhất trên đời 2027 là sự xuất hiện của Z650RS Black Ball Edition. Phiên bản này sử dụng phối màu Ebony x Metallic Spark Black, thay thế cách thể hiện họa tiết Fireball nhiều màu thường thấy trên những mẫu Kawasaki mang phong cách cổ điển bằng tông đen và xám trầm hơn. Nhiều chi tiết trên xe cũng được sơn đen, bao gồm mâm xe, ốp pô, viền đèn pha và các chi tiết xung quanh khu vực két nước. Phần ốp hông được bổ sung logo riêng nhằm nhận diện phiên bản Black Ball Edition.

Dù mang kiểu dáng cổ điển, Z650RS vẫn được Kawasaki trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại. Xe sử dụng hệ thống Assist & Slipper Clutch, giúp giảm lực tác động lên tay côn đồng thời hạn chế mô-men xoắn ngược khi người lái trả số nhanh. Hệ thống kiểm soát lực kéo KTRC (Kawasaki Traction Control) cũng được trang bị, có nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát tình trạng bánh sau quay trượt khi tăng tốc. Riêng phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản còn được trang bị ETC2.0 tiêu chuẩn, phục vụ hệ thống thu phí điện tử trên các tuyến đường cao tốc.

Sức mạnh của Kawasaki Z650RS 2027 đến từ động cơ 2 xi-lanh song song, DOHC, 4 van trên mỗi xi-lanh, dung tích 649 cc và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 50 kW, tương đương khoảng 68 PS tại 8.000 vòng/phút, cùng mô-men xoắn cực đại 63 Nm tại 6.700 vòng/phút. Động cơ có đường kính xi-lanh 83,0 mm, hành trình piston 60,0 mm và tỷ số nén 10,8:1, kết hợp với hộp số 6 cấp.

Theo tiêu chuẩn WMTC, Kawasaki Z650RS có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 23,6 km/lít. Với bình xăng 12 lít, quãng đường di chuyển theo lý thuyết có thể đạt khoảng 283 km sau mỗi lần đổ đầy. Đây chỉ là con số tham khảo được tính toán từ mức tiêu thụ nhiên liệu theo WMTC, trong khi phạm vi hoạt động thực tế còn phụ thuộc vào tốc độ, điều kiện giao thông, tải trọng và phong cách điều khiển của người lái.

Hệ thống phanh trên xe gồm phanh đĩa kép phía trước với đường kính 300 mm và phanh đĩa đơn phía sau đường kính 220 mm. Cả hai bánh đều sử dụng kích thước 17 inch, đi cùng lốp trước 120/70ZR17 và lốp sau 160/60ZR17. Cấu hình này phù hợp với định hướng của Z650RS, một mẫu mô tô phân khối trung bình kết hợp thiết kế cổ điển với nền tảng vận hành hiện đại.

Tại Nhật Bản, Kawasaki Z650RS 2027 có giá khởi điểm 1.089.000 yên, tương đương khoảng 182 triệu đồng, đối với phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, Z650RS Black Ball Edition có giá 1.111.000 yên, tương đương khoảng 185 triệu đồng.