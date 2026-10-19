Kawasaki KLE500 2027 có phiên bản SE Smartride mới

Kawasaki KLE500 2027 tiếp tục được phân phối với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản SE, trong đó SE Smartride là biến thể mới đáng chú ý. Điểm đặc biệt của phiên bản SE Smartride nằm ở hệ thống ly hợp mới, được tích hợp trực tiếp vào cụm ly hợp thông thường, cho phép người lái khởi hành từ trạng thái đứng yên hoặc dừng xe mà không cần thao tác với cần côn.

Trang bị này cũng được kỳ vọng giúp việc điều khiển xe thuận tiện hơn trong điều kiện giao thông đông đúc, thường xuyên phải dừng và khởi hành liên tục. Đáng chú ý, hệ thống Smartride hoạt động hoàn toàn bằng cơ khí, không cần đến các thiết bị điện tử hỗ trợ. Người lái vẫn có thể sử dụng cần ly hợp và bàn đạp chuyển số như bình thường khi xe đang di chuyển.

Ngoài hệ thống ly hợp , phiên bản SE Smartride còn được trang bị lốp không săm. Bánh sau sử dụng lốp kích thước 150/70-17, lớn hơn loại 140/70-17 trên phiên bản KLE500 tiêu chuẩn. Trong khi đó, bánh trước tiếp tục sử dụng vành 21 inch kết hợp lốp 90/90, cấu hình hướng đến khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki KLE500 2027 là động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 451 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ sản sinh công suất tối đa 45 PS tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số sáu cấp. Đây là cấu hình hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành trên đường nhựa và tính linh hoạt khi di chuyển trên những cung đường có điều kiện mặt đường thay đổi.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ngược phía trước có đường kính 43 mm, hành trình 210 mm. Phía sau là hệ thống treo Uni Trak đặc trưng của Kawasaki, kết hợp giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng lò xo, với hành trình 196 mm. Cấu hình này góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành của một mẫu xe adventure, đặc biệt khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa đơn đường kính 300 mm ở bánh trước, đi kèm cùm phanh hai piston. Bánh sau được trang bị đĩa phanh 230 mm cùng cùm phanh hai piston. Xe cũng có hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh của Nissin, cho phép người lái bật hoặc tắt khi cần thiết.

Các trang bị khác trên Kawasaki KLE500 2027 gồm kính chắn gió cao có thể điều chỉnh, tư thế lái thẳng đặc trưng của dòng adventure và tấm bảo vệ gầm động cơ. Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD đặt ở góc dễ quan sát. Phía trên màn hình còn có thanh gá đa năng để người dùng lắp thêm các thiết bị hỗ trợ hành trình, chẳng hạn bộ đọc sổ ghi chú lộ trình thường được sử dụng trong các chuyến đi theo phong cách rally.

Xe có bình nhiên liệu dung tích 16 lít, trọng lượng 194 kg, chiều cao yên 870 mm và khoảng sáng gầm 185 mm. Những thông số này cho thấy KLE500 được thiết kế theo định hướng adventure, chú trọng khả năng sử dụng đa dạng thay vì chỉ tập trung vào việc di chuyển trên đường nhựa.

Bên cạnh các nâng cấp về trang bị, Kawasaki còn giới thiệu ba gói phụ kiện chính hãng dành cho KLE500. Nhờ đó, người sử dụng có thể có hệ thống phụ kiện chính hãng ngay từ khi xuất xưởng, giúp tạo sự đồng bộ cũng như thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Hiện giá bán của KLE500 2027 chưa được công bố. Tại Malaysia, Kawasaki KLE500 đang bán ra thị trường ở mức 32.900 ringgit - khoảng gần 209 triệu đồng.