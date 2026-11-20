Hành trình kéo dài 32 năm qua 4 thế hệ của dòng sedan hạng sang đầu bảng Audi A8 đã chính thức khép lại. Doanh số suy giảm kéo dài và sự chậm đổi mới khiến mẫu sedan đầu bảng của Audi không còn đủ sức cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series.

Audi đã ngừng nhận đơn đặt hàng A8 từ đầu năm 2026 trước khi chính thức kết thúc sản xuất mẫu xe này tại nhà máy Neckarsulm (Đức) vào giữa tháng 10. Quyết định trên đánh dấu sự kết thúc của một trong những dòng sedan hạng sang lâu đời nhất thương hiệu bốn vòng tròn.

Mẫu xe sedan Audi A8 đã chính thức khép lại hành trình sau 32 năm sản xuất.

Audi A8 lần đầu xuất hiện vào năm 1994, trở thành mẫu sedan cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của hãng. Hai năm sau, Audi tiếp tục mở rộng dòng xe bằng phiên bản thể thao S8, sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.2L nâng cấp, cho công suất tối đa 355 mã lực.

Trong suốt vòng đời sản phẩm, A8 từng được trang bị nhiều cấu hình động cơ đáng chú ý, trong đó có loại W12 dung tích 6.0L. Đến cuối năm 2002, thế hệ thứ hai ra mắt với danh mục động cơ phong phú hơn, bao gồm các loại máy xăng V6, V8, V10, W12 cùng hai tùy chọn diesel V6 và V8.

Trải qua các thế hệ thứ ba và thứ tư, Audi A8 vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc nâng cấp thế hệ mới đã khiến mẫu xe này dần hụt hơi trong cuộc đua công nghệ và thiết kế. Sự lỗi thời về nền tảng kéo theo sự sụt giảm nghiêm trọng về mặt doanh số trong giai đoạn cuối vòng đời.

Điển hình tại thị trường Mỹ, sau khi đạt đỉnh hơn 6.000 xe bán ra vào năm 2013, lượng tiêu thụ của Audi A8 liên tục lao dốc. Kết thúc năm 2025, chỉ có vỏn vẹn 1.406 chiếc A8 được bàn giao tới tay khách hàng Mỹ, tạo ra khoảng cách quá lớn so với con số 11.393 xe của BMW 7-Series và 7.408 xe của Mercedes-Benz S-Class trong cùng kỳ.