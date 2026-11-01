Kawasaki KLE650 2027 ra mắt: "Nỗi khiếp sợ" mới của phân khúc adventure hạng trung

Mẫu xe vừa được ra mắt tại thị trường châu Âu, và được định vị cao hơn KLE500 trong phân khúc adventure. Không chỉ sở hữu động cơ mạnh mẽ hơn, các trang bị trên mẫu mô tô này cũng thuộc hàng ấn tượng hàng đầu trong phân khúc, đưa tới các trải nghiệm lái xe tốt hơn cho người sử dụng.

Kawasaki KLE650 2027 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 649 cc, tích hợp hệ thống van tiết lưu điều khiển điện tử cùng hệ thống nạp và xả được tinh chỉnh lại. Khối động cơ này đạt công suất 70 mã lực và mô-men xoắn cực đại 64 Nm. Tuy nhiên, sức mạnh này cũng có thể khác biệt nhẹ giữa các thị trường khác nhau.

Hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trên cả đường nhựa lẫn những cung đường không trải nhựa, KLE650 2027 được trang bị bánh trước 21 inch và bánh sau 17 inch, sử dụng vành nan hoa kết hợp lốp Dunlop Trailmax Mixtour. Xe được tích hợp phuộc trước hành trình ngược USD đường kính 43 mm, với hành trình lên tới 210 mm, trong khi hệ thống treo sau có hành trình 196 mm.

Hệ thống phanh của xe gồm hai đĩa phanh trước đường kính 300 mm và một đĩa phanh sau 230 mm. Bên cạnh đó, Kawasaki trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS có thể bật hoặc tắt tùy theo điều kiện vận hành, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control (KTRC), giúp tăng độ an toàn khi di chuyển trên những bề mặt có độ bám đường thay đổi.

KLE650 2027 còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình điện tử Cruise Control ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Xe cũng có hệ thống sang số nhanh Quick Shifter, hệ thống đèn LED, màn hình LCD 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và kính chắn gió có thể điều chỉnh độ cao.

Tại thị trường Anh, KLE650 SE 2027 được bán với giá 8.899 bảng Anh - khoảng 307,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.