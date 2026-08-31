Kawasaki Z500 2027 ra mắt: Naked bike 451cc, 45 mã lực, nhẹ chưa tới 170 kg

Đây là mẫu naked bike thuộc dòng Z-Series, tiếp tục theo đuổi phong cách streetfighter nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng. So với phiên bản trước, Z500 2027 không có những thay đổi lớn về động cơ hay kết cấu, mà chủ yếu được làm mới thông qua các tùy chọn màu sắc và một số trang bị trên phiên bản SE.

Về sức mạnh, Kawasaki Z500 2027 tiếp tục sử dụng động cơ hai xi-lanh thẳng hàng dung tích 451cc, cấu hình DOHC với 8 van và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 33,4 kW, tương đương 45 PS, tại 9.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Cách thiết lập động cơ của Z500 hướng đến khả năng cung cấp lực kéo tốt ở dải vòng tua thấp và trung bình, qua đó phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Khi vòng tua tăng cao, động cơ vẫn duy trì đủ sức mạnh để phục vụ những hành trình dài hoặc những đoạn đường cần duy trì tốc độ ổn định. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch. Hệ thống này giúp giảm lực cần thiết khi bóp tay côn, đồng thời hạn chế hiện tượng bánh sau bị giật khi người lái giảm số nhanh.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của Z500 nằm ở trọng lượng. Phiên bản tiêu chuẩn có trọng lượng khi vận hành chỉ 167 kg, trong khi Z500 SE nặng 168 kg. Với động cơ có dung tích hơn 450cc nhưng tổng trọng lượng chưa tới 170 kg, chiếc naked bike của Kawasaki hứa hẹn mang lại cảm giác linh hoạt và dễ điều khiển hơn trong điều kiện đường phố đông đúc.

Chiều cao yên của xe được giữ ở mức 785 mm. Kawasaki đồng thời thiết kế phần giữa thân xe tương đối hẹp, giúp người lái dễ dàng chống chân xuống mặt đường khi dừng xe. Xe có chiều dài tổng thể 1.995 mm, rộng 800 mm và sở hữu chiều dài cơ sở 1.375 mm. Khoảng sáng gầm đạt 145 mm, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và di chuyển trên nhiều loại mặt đường.

Z500 tiếp tục sử dụng khung Trellis bằng thép cường độ cao. Kawasaki cho biết hãng đã áp dụng những phương pháp phân tích độ cứng và độ bền khung vốn được sử dụng trên các mẫu xe hiệu suất cao của thương hiệu để tối ưu kết cấu của Z500. Động cơ đồng thời đóng vai trò như một phần của kết cấu chịu lực, qua đó giúp giảm trọng lượng tổng thể và tập trung khối lượng về khu vực trung tâm xe.

Ngoại hình của Kawasaki Z500 2027 tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng của dòng Z. Thân xe được tạo hình với tư thế như đang lao về phía trước, phần đầu thấp trong khi phần đuôi được nâng cao, tạo cảm giác thể thao và năng động ngay cả khi xe đứng yên.

Phần đầu xe gây chú ý với cụm đèn Triple Headlight có thiết kế nhỏ gọn. Cụm đèn được bao quanh bởi phần dàn áo với những đường nét sắc sảo, tạo nên diện mạo đặc trưng cho thế hệ Z-Series mới. Thiết kế này cũng giúp Z500 tạo sự khác biệt rõ ràng so với Z400 thế hệ trước.

Hệ thống phanh phía trước sử dụng đĩa phanh đường kính 310 mm, trong khi bánh sau được trang bị đĩa phanh 220 mm. Cả hai bánh đều được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS nhằm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch ở cả phía trước và phía sau, đi cùng lốp trước kích thước 110/70R17 và lốp sau 150/60R17.

Trang bị điện tử là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý giữa Z500 tiêu chuẩn và Z500 SE. Phiên bản Z500 SE 2027 được trang bị màn hình TFT Full Color, cho phép người lái lựa chọn giao diện nền trắng hoặc đen và điều chỉnh độ sáng tùy theo điều kiện ánh sáng bên ngoài. Trong khi đó, Z500 tiêu chuẩn sử dụng màn hình LCD truyền thống.

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng RIDEOLOGY của Kawasaki. Hệ thống này cho phép người dùng truy cập các chức năng liên quan đến thông báo, ghi lại dữ liệu hành trình cũng như theo dõi nhiều thông tin khác liên quan đến xe.

Riêng Z500 SE còn được trang bị thêm bộ Under Cowl gồm hai mảnh ở khu vực bên dưới động cơ. Chi tiết này không chỉ giúp hoàn thiện diện mạo phần thân dưới mà còn mang lại cho chiếc xe vẻ ngoài đầy đặn và thể thao hơn.

Kawasaki Z500 2027 được trang bị bình nhiên liệu dung tích 14 lít. Theo công bố của Kawasaki, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 3,8 lít/100 km, tương đương khoảng 26,3 km/lít. Với động cơ 451cc nhưng trọng lượng xe chưa tới 170 kg, Z500 được định vị là mẫu naked bike có thể đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau, từ việc đi lại hàng ngày trong thành phố cho đến những chuyến đi đường dài, nơi người lái cần một chiếc xe có khả năng vận hành linh hoạt.

Hiện Kawasaki vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Z500 và Z500 SE phiên bản 2027 tại thị trường châu Âu.