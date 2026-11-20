BMW, Mercedes-Benz triệu hồi hàng trăm nghìn xe tại Mỹ

Vừa qua, hãng xe sang Đức BMW thông báo triển khai đợt triệu hồi đối với 720.796 xe tại thị trường Mỹ, sau khi phát hiện nguy cơ chập điện tại đầu nối của bơm nước làm mát động cơ.

Các dòng xe nằm trong diện bị triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2012 - 2018. Cụ thể, BMW 3 Series và 5 Series thuộc đời 2012-2016, Z4 đời 2012-2016, X1 đời 2012-2015, X3 đời 2013-2017 và X4 đời 2015-2018; 2 Series và 4 Series, X5 hybrid xDrive40e đời 2016-2018.

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), lỗi này có thể khiến phương tiện bị cháy, kể cả khi động cơ đã tắt và xe đang đỗ. Về nguyên nhân, lỗi này được xác định là do vật liệu làm kín đầu nối điện có thể xuống cấp theo thời gian.

Sau một thời gian dài sử dụng, khả năng chống thấm suy giảm, điều này khiến hơi ẩm hoặc nước có thể xâm nhập vào khu vực kết nối, dẫn đến hiện tượng đoản mạch. Điều này có thể gây quá nhiệt và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Hãng xe sang Đức BMW đang triển khai đợt triệu hồi đối với 720.796 xe tại thị trường Mỹ.

Đáng chú ý, vấn đề cốt lõi của đợt triệu hồi lần này thực chất bắt nguồn từ đợt thu hồi xe của BMW vào năm 2024. Cụ thể, vào tháng 8/2024, nhà sản xuất ô tô Đức đã thông báo triệu hồi 720.796 xe và xác định nguyên nhân xuất phát từ lượng chất lỏng dư thừa xâm nhập vào bộ phận tiếp điểm của bơm nước thông qua hệ thống tuần hoàn và đường nạp, tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện và cháy xe.

Tuy nhiên, thời điểm đó biện pháp khắc phục được đưa ra nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề và không hoàn toàn hiệu quả vì BMW đang phải thu hồi tất cả những chiếc xe đó một lần nữa để kiểm tra lại.

Hãng xe Đức BMW cũng đã ghi nhận có khoảng 10 vụ cháy tại Mỹ có liên quan hoặc nghi liên quan đến lỗi trên. Đáng chú ý hơn, có một số trường hợp xảy ra sau khi xe đã được sửa chữa trong đợt triệu hồi năm 2024.

Hiện tại, BMW vẫn chưa đưa ra phương án xử lý cụ thể đối với các mẫu xe thuộc đợt triệu hồi mới. Tuy nhiên, hãng khuyến cáo người dùng nên đỗ xe ở bên ngoài, tránh xa các tòa nhà và các phương tiện khác.

Tháng 2/2026, BMW cũng thông báo triệu hồi 575.000 xe.

Trong năm 2026, vào đầu tháng 2 vừa qua, hãng xe BMW cũng công bố đợt triệu hồi quy mô lớn liên quan đến hơn nửa triệu xe thuộc nhiều dòng dòng khác nhau, do lỗi ở bộ khởi động (mô-tơ đề) có thể gây đoản mạch và dẫn đến hỏa hoạn.

Cụ thể, số lượng xe bị triệu hồi là 575.000 xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022.

Các dòng xe bị ảnh hưởng: Series 2 Coupe (G42); Series 3: 3 sedan (G20), 3 Touring (G21), 3 phiên bản trục cơ sở dài cho Trung Quốc (G28); Series 4: 4 Coupe (G22), 4 Convertible (G23), 4 Gran Coupe (G26); Series 5: 5 sedan (G30), 5 Touring (G31); Series 6: 6 Gran Torismo (G32). Series 7 sedan (G11, G12); Dòng X, gồm X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05, X6 (G06); Z4 (G29) và Toyota GR Supra.

Nguyên nhân được xác định là do công tắc từ bên trong bộ khởi động có thể bị mòn nhanh sau một thời gian dài sử dụng liên tục. Lỗi này không chỉ khiến xe khó khởi động hoặc không thể nổ máy, trong một số trường hợp có thể gây ra hiện tượng đoản mạch dẫn đến nguy cơ cháy xe.

“Người đồng hương” của BMW là Mercedes-Benz cũng đang phải đối mặt với đợt triệu hồi quy mô lớn của hãng diễn ra ngay trong năm 2026 với số lượng xe lên tới hàng trăm nghìn chiếc.

Cụ thể, vào hồi tháng 8/2026, Mercedes-Benz đã triển khai đợt triệu hồi tại thị trường Mỹ với hơn 310.000 xe do có nguy cơ trôi xe. Các dòng xe bị ảnh hưởng bao gồm: A-Class, C-Class, CLA, CLE, GLA, GLB và GLC (được sản xuất từ 2019 đến 2026).

Phía nhà sản xuất cho biết nguyên nhân là do vật liệu bao kín của công tắc nhỏ bên trong cụm ổ khóa phía trước bên phía người lái có thể không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Khi đó, bộ phận này có thể dễ hấp thụ độ ẩm và dẫn đến tình trạng ăn mòn, từ đó gây hỏng hóc.

Trong trường hợp nếu công tắc nhỏ trong cụm ổ khóa bị hỏng, công tắc có thể không phát hiện được thời điểm mở cửa. Khi đó, phanh đỗ hoặc tính năng tự động chuyển sang chế độ đỗ xe (Auto Park) có thể không tự động kích hoạt, khiến xe có thể không được cố định và có nguy cơ bị trôi xe, tăng nguy cơ va chạm.

Thị trường Việt Nam thế nào?

Tại Việt Nam, hiện hãng xe sang Mercedes-Benz đang triển khai và mở rộng các đợt triệu hồi để khắc phục lỗi cùng liên quan tới lỗi nguy cơ trôi xe, tương tự như ở thị trường Mỹ.

Cụ thể, ngay trong tháng 9/2026, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố tới 3 đợt triệu hồi xe của Mercedes-Benz. Đợt đầu ảnh hưởng tới 288 chiếc C200/300 (số loại W206), được lắp ráp tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023.

Đợt thứ hai ảnh hưởng đến 284 xe Mercedes-Benz GLB200 và C300 có thời gian sản xuất từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2023.

Đợt triệu hồi thứ ba ảnh hưởng tới 574 chiếc Mercedes-Benz C200/300 (số loại W206) do MBV sản xuất, lắp ráp trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2023.

Thông báo triệu hồi xe Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Vào đầu tháng 11, thông báo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này và Mercedes-Benz Việt Nam hiện đang phối hợp giám sát chương trình thu hồi mở rộng (lần 2) để kiểm tra và thay thế cụm ổ khóa cửa phía trước bên người lái trên 3.207 xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, hãng xe sang BMW lại rất ít khi triệu hồi xe.

Nếu như BMW đang đối mặt với đợt triệu hồi xe số lượng “khủng” khi so với “người đồng hương” Mercedes-Benz ở thị trường nước ngoài, thì tại Việt Nam, hãng xe sang BMW lại rất ít khi triệu hồi xe.

Đợt triệu hồi gần nhất của BMW tại Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2025 liên quan tới 903 xe BMW nhập khẩu, sản xuất trong giai đoạn 31/8/2018 đến 9/3/2021 để thay thế máy khởi động động cơ. Những mẫu xe thuộc diện ảnh hưởng gồm: 3-Series (G20), 5-Series (G30), 7-Series (G12), X1 (G01), X4 (G02), Z4 (G29) và X7 (G07).

Nguyên nhân được xác định là do những xe thuộc diện triệu hồi, máy khởi động động cơ được sản xuất chưa đạt tiêu chuẩn, nên nước có thể xâm nhập vào bên trong và gây ra hiện tượng ăn mòn, dẫn đến không thể khởi động được động cơ. Thậm chí có thể gây đoản mạch và làm cho máy khởi động bị quá nhiệt. Trong trường hợp xấu nhất, lỗi này có thể gây cháy xe (kể cả khi đang đỗ xe).

Liên quan tới đợt triệu hồi 720.796 xe đang diễn ra tại thị trường Mỹ, hiện THACO vẫn chưa có thông báo về việc liệu các mẫu xe trên bán tại thị trường Việt Nam có bị ảnh hưởng hay không.