Kawasaki KLE 500 2026 ra mắt giá 211 triệu đồng - Sự hồi sinh ấn tượng

Kawasaki KLE 500 trở lại với diện mạo hoàn toàn mới

Sau nhiều năm vắng bóng, Kawasaki đã hồi sinh dòng KLE 500 bằng một mẫu adventure hoàn toàn mới, thay vì chỉ là bản nâng cấp của thế hệ cũ sản xuất từ năm 1991 đến 2007. Tại Malaysia, xe được phân phối với giá 32.900 RM (khoảng 211 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký.

Kawasaki KLE 500 2026 sở hữu động cơ hai xi-lanh 451cc

KLE 500 2026 được định vị nằm giữa Versys-X 250 và KLR650, hướng đến những khách hàng muốn sở hữu một chiếc adventure đa dụng có khả năng vận hành tốt trên cả đường nhựa lẫn địa hình nhẹ.Với bình xăng dung tích 16 lít, KLE 500 có trọng lượng 194 kg, chiều cao yên xe là 870 mm và khoảng sáng gầm xe là 185 mm. Xe chỉ có một lựa chọn màu sắc duy nhất Xám Carbon ánh kim và Đen tuyền trên khung xe màu Đen mờ. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe là CFMoto 450MT, Honda NX500 và các mẫu adventure cỡ trung khác.

Thiết kế của KLE 500 mang đậm phong cách rally với kính chắn gió cao, phần đầu xe góc cạnh, bình xăng dung tích 16 lít, bánh nan hoa kích thước 21 inch phía trước và 17 inch phía sau cùng khoảng sáng gầm lớn, giúp tăng khả năng vượt địa hình. Hệ thống phanh bao gồm một đĩa phanh đường kính 300 mm ở phía trước với kẹp phanh hai piston, trong khi phía sau được trang bị một đĩa phanh 230 mm và kẹp phanh hai piston, cùng với hệ thống ABS hai kênh của Nissin có thể chuyển đổi.

Về hệ thống giảm xóc, KLE 500 trang bị phuộc trước dạng upside-down đường kính 43 mm cho hành trình giảm xóc 210 mm, trong khi phía sau là hệ thống giảm xóc Kawasaki Uni Trak với monoshock điều chỉnh tải trọng, cho hành trình 196 mm. Kính chắn gió kiểu xe đua đường trường cao, có thể điều chỉnh ba vị trí – chiều cao tiêu chuẩn, cao hơn 27 mm và cao hơn 55 mm, với đường viền kính chắn gió không thay đổi, giữ nguyên sự nhất quán ở tất cả các vị trí.

Kawasaki KLE 500 2026 sở hữu động cơ 451cc, khung sườn mới và nhiều công nghệ hỗ trợ

Sức mạnh của Kawasaki KLE 500 đến từ động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, dung tích 451cc làm mát bằng dung dịch, tương tự Ninja 500, Z500 và Eliminator 500. Khối động cơ này sản sinh công suất 51 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 7.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp và ly hợp chống trượt Assist & Slipper Clutch.

Xe sử dụng khung thép trellis hoàn toàn mới với trọng lượng chỉ khoảng 19 kg, góp phần giảm trọng lượng tổng thể và hạ thấp trọng tâm nhờ động cơ đóng vai trò là một phần kết cấu chịu lực. Hệ thống treo gồm phuộc USD KYB 43 mm phía trước và giảm xóc sau Uni-Trak có thể điều chỉnh tải trước.

Trang bị tiêu chuẩn còn có phanh đĩa trước 300 mm và sau 230 mm đi kèm ABS có thể chuyển đổi chế độ, màn hình LCD hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Rideology, đèn LED toàn bộ và kính chắn gió có thể điều chỉnh ba vị trí.

Hướng đến những chuyến phiêu lưu đường dài

Kawasaki cho biết KLE 500 được phát triển với mục tiêu mang lại sự cân bằng giữa khả năng off-road và sự thoải mái khi di chuyển đường dài. Tư thế lái thẳng, tay lái rộng, yên xe thiết kế tối ưu cùng thân xe thon gọn giúp người lái dễ dàng điều khiển cả khi ngồi lẫn đứng.

Với sự kết hợp giữa động cơ mạnh mẽ, thiết kế đậm chất rally và mức giá cạnh tranh, KLE 500 được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc adventure tầm trung tại Đông Nam Á, đặc biệt với những người yêu thích khám phá nhưng vẫn cần một chiếc xe đủ linh hoạt để sử dụng hằng ngày.