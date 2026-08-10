Kawasaki KLE 500 2026 trình làng, dành cho dân mê phượt, giá hợp lý

KLE 500 là một mẫu mô tô địa hình thuần adventure, được thiết kế cho nhu cầu di chuyển trên đường phố và sẵn sàng chinh phục các cung đường offroad. Xe mang dáng dấp đặc trưng của các mẫu mô tô địa hình chuyên nghiệp từ các giải đua như Dakar Rally.

Xe được tích hợp kính chắn gió phía trước có thiết kế cao theo phong cách rally và có thể điều chỉnh ba vị trí. Vị trí thứ hai cao hơn vị trí tiêu chuẩn 27 mm, trong khi vị trí cao nhất tăng thêm 55 mm. Hình dáng của kính chắn gió không thay đổi giữa các vị trí điều chỉnh.

Các thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD, với thiết kế tương đồng với hệ thống hiển thị trên nhiều mẫu xe Kawasaki khác. Màn hình được đặt ở góc dễ quan sát trong khi lái xe. Phía trên bảng đồng hồ có một thanh đa dụng để người sử dụng có thể lắp thêm các thiết bị hỗ trợ hành trình, chẳng hạn bộ đọc roadbook.

KLE 500 có bình nhiên liệu dung tích 16 lít và trọng lượng 194 kg. Chiều cao yên xe ở mức 870 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 185 mm. Xe sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 17 inch, sử dụng lốp có kích thước lần lượt 90/90 và 140/70.

Kawasaki KLE 500 sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, cơ cấu phối khí DOHC và tám van, dung tích 451 cc. Động cơ sản sinh công suất tối đa 44,8 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42,6 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Ngoài ra, mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống phanh phía trước gồm một đĩa phanh đơn đường kính 300 mm kết hợp cùm phanh hai piston, trong khi phía sau sử dụng đĩa đơn đường kính 230 mm cùng cùm phanh hai piston. Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh Nissin có thể chuyển đổi.

Mẫu mô tô này tích hợp phuộc hành trình ngược đường kính 43 mm, với hành trình 210 mm. Phía sau là hệ thống treo Kawasaki Uni Trak kết hợp giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước, cho hành trình 196 mm.

Tại Malaysia, Kawasaki KLE 500 có giá bán từ 29.000 ringgit - khoảng gần 186 triệu đồng.