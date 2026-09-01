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Kawasaki Ninja e-1 2027 - môtô điện giá 7.900 USD

Sự kiện: Xe máy Kawasaki

Mỹ Mẫu sportbike thuần điện giới hạn công suất 12 mã lực, lắp hai pin có thể tháo rời, phạm vi hoạt động 66 km.

Hãng xe Nhật Bản Kawasaki giới thiệu mẫu môtô điện Ninja e-1 phiên bản 2027 cho thị trường Mỹ. Mặc dù định vị là dòng xe thể thao, thông số vận hành của Ninja e-1 đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh so với các lựa chọn xe động cơ đốt trong truyền thống của Kawasaki, Carscoops nhận định.

Môtô điện Kawasaki Ninja e-1 2027 ra mắt thị trường Mỹ. Ảnh: Kawasaki

Ninja e-1 sở hữu chiều dài x rộng x cao là 1.980 x 690 x 1.105 mm.

Xe trang bị môtơ điện công suất 7 mã lực, và tăng lên 12 mã lực khi kích hoạt chế độ e-boost trong 15 giây.

Ninja e-1 2027 lắp hai pin có thể thao rời, phạm vi hoạt động 66 km mỗi lần sạc đầy.

Môtô điện Kawasaki Ninja e-1 2027 ra mắt thị trường Mỹ. Ảnh: Kawasaki
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Ninja e-1 ABS 2027 giá 7.900 USD. Về hiệu năng, môtơ điện chỉ sản sinh công suất tối đa 12 mã lực. Tuy nhiên mức công suất này chỉ duy trì trong 15 giây thông qua chế độ e-boost và bị giới hạn ở mức 7 mã lực trong khoảng thời gian còn lại.

Theo công bố của nhà sản xuất, Ninja e-1 2027 có tốc độ tối đa 88 km/h khi chạy ở chế độ Road và 64 km/h với chế độ Eco.

Kawasaki trang bị cho Ninja e-1 hai pin 50.4V 30 Ah cho phạm vi hoạt động chỉ 66 km mỗi lần sạc đầy. Pin có thể tháo rời, cho phép người dùng sống tại chung cư mang pin lên căn hộ để sạc trong khoảng 3,7 giờ thay vì cần điểm sạc cố định tại bãi đỗ xe, mặc dù người dùng vẫn có thể sạc trực tiếp trên xe.

Hãng xe Nhật Bản định vị Kawasaki Ninja e-1 là một giải pháp thay thế cho một nhóm khách hàng cụ thể, tập trung vào khả năng di chuyển đô thị đơn giản. Xe không sử dụng côn tay và có chế độ "Walk mode" hỗ trợ dắt, lùi xe với trọng lượng 140 kg.

Bên cạnh Ninja e-1 thuộc dòng sportbike, khách hàng Mỹ có cả bản nakedbike Z e-1 cùng mức giá và thông số.

So với các mẫu môtô động cơ đốt trong của Kawasaki, giá của Ninja e-1 2027 nhỉnh hơn Ninja 300, Ninja 500 và thấp hơn Ninja 650. Cụ thể, Ninja 300 phiên bản 2026, trang bị phanh ABS tiêu chuẩn giống e-1, có công suất 39 mã lực nhưng chỉ có giá 5.000 USD. Tương tự, Ninja 500 ABS 2026 với công suất 51 mã lực có giá 5.800 USD. Thậm chí, mẫu Ninja 650 ABS mạnh mẽ hơn với 67 mã lực cũng chỉ bán với giá 8.200 USD.

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Kawasaki Ninja 300 2027 ra mắt: "Bình mới rượu cũ", giá từ 92 triệu đồng

Mới đây, Kawasaki đã trình làng Ninja 300 2027 tại thị trường Ấn Độ

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Theo Minh Vũ (theo Carscoops) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2026 14:06 PM (GMT+7)
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