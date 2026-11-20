Elon Musk xác nhận Tesla sẽ dừng dây chuyền Cybertruck ở Texas vào khoảng giữa năm 2027 để lấy chỗ làm taxi tự lái Cybercab. Chiếc bán tải từng nhận hàng trăm nghìn đơn đặt cọc giờ bán chưa tới một phần tám kế hoạch.

Thông tin được Musk đăng trên mạng xã hội X hồi đầu tháng: Tesla sẽ “giảm dần sản xuất Cybertruck tại Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm sau”. Lý do ông đưa ra là nhà máy cần mặt bằng để tăng sản lượng Cybercab, mẫu taxi hai chỗ không vô lăng mà Tesla đang chạy thử tại Texas. Musk không nói Cybertruck sẽ chuyển sang nhà máy khác. Vì xe chỉ được lắp ở Texas, phần lớn báo chí Mỹ hiểu đây là dấu chấm hết cho mẫu bán tải này.

Elon Musk xác nhận Tesla sẽ dừng dây chuyền Cybertruck ở Texas.

Con số bán hàng giải thích vì sao. Theo Cox Automotive, 9 tháng đầu năm 2026 Tesla bán 11.586 chiếc Cybertruck tại Mỹ, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Trang Electrek ước tính nhịp bán hiện chỉ khoảng 30.000 xe mỗi năm, tức chừng 12% công suất 250.000 xe/năm mà Tesla từng chuẩn bị. Musk thậm chí từng nói Cybertruck có thể đạt 500.000 xe/năm. Sau gần ba năm bán ra, tổng doanh số mới quanh 71.000 chiếc.

Có một chi tiết khiến bức tranh còn kém hơn. Số liệu đăng ký của S&P Global Mobility cho thấy trong quý IV/2025, các công ty do Musk sở hữu, đứng đầu là SpaceX với 1.279 xe, đã mua khoảng 19% số Cybertruck đăng ký mới ở Mỹ.

Lý do ông đưa ra là nhà máy cần mặt bằng để tăng sản lượng Cybercab.

Phản ứng đầu tiên của Tesla sau thông báo lại là tăng giá. Hãng nâng giá Cybertruck tại Mỹ tới 10%, trong khi bản hai mô-tơ đã tăng 5.000 USD hồi tháng 8 và hiện khởi điểm 74.990 USD (khoảng 1,97 tỷ đồng). Năm 2023, Tesla mở bán bản này với giá chưa tới 62.400 USD gồm phí vận chuyển.

Dù vậy, lý do “nhường chỗ cho Cybercab” không thuyết phục tất cả. Electrek cho rằng phần lớn diện tích dây chuyền Cybertruck vốn đang để không, còn Gigafactory Texas rộng hơn 10 triệu feet vuông. Theo trang này, Cybercab là cách nói nhẹ nhàng cho một sản phẩm không tìm được đủ khách. Tính đến cuối tháng 10, Texas mới có 463 chiếc Cybercab được đăng ký.

Tính đến cuối tháng 10, Texas mới có 463 chiếc Cybercab được đăng ký.

Với người Việt, tin này gần như khép lại khả năng Cybertruck được bán chính hãng, đúng lúc Tesla vừa lập công ty tại Việt Nam hồi tháng 9 và chưa công bố mẫu xe nào. Nếu Tesla có đưa xe về, ứng viên hợp lý hơn nhiều là Model 3 và Model Y, hai mẫu đang gánh phần lớn doanh số toàn cầu của hãng, thay vì một chiếc bán tải sắp hết vòng đời.