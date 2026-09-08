Honda Super Cub 125cc ra mắt, giá hơn 87 triệu đồng

Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu phiên bản mới của Super Cub, mẫu xe huyền thoại đã tồn tại từ những năm 1950. Phiên bản mới này không chỉ mang đến hai tùy chọn màu sắc thời thượng mà còn được trang bị động cơ 125cc nâng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4.

Super Cub đã trở thành biểu tượng không chỉ của một phương tiện di chuyển mà còn của thiết kế và phong cách sống. Tại Việt Nam, hình ảnh Super Cub đã gắn liền với nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức thân thuộc trong nhiều gia đình. Với phiên bản mới, Honda mong muốn tiếp tục tôn vinh những giá trị đã làm nên sức sống bền bỉ của dòng xe này, đồng thời mở ra cơ hội cho thế hệ khách hàng mới tiếp nối câu chuyện của một huyền thoại.

Phiên bản mới của Honda Super Cub giữ nguyên DNA thiết kế đặc trưng với thân xe hình chữ S mềm mại, tay lái cong theo dáng cánh chim truyền thống, cùng với các chi tiết gợi nhớ đến Super Cub C100 từ những năm 1960. Điểm nhấn nổi bật là logo cánh chim cách điệu 3D, cùng cụm đèn pha tròn cổ điển và các chi tiết mạ chrome tinh tế, tạo nên vẻ sang trọng và thanh lịch.

Super Cub mới được bổ sung hai màu sắc mới: Xám đen và Bạc trắng, bên cạnh màu Đen nhám quen thuộc. Những gam màu này không chỉ mang phong cách hiện đại mà còn giúp chủ sở hữu thể hiện cá tính riêng.

Về động cơ, Honda Super Cub mới được trang bị động cơ 125cc với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm tới 32% lượng khí thải so với phiên bản trước. Xe vẫn duy trì khả năng vận hành êm ái và bền bỉ, những giá trị đã trở thành đặc trưng của Super Cub.

Ngoài ra, phiên bản mới còn được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần và đèn phía trước luôn sáng AHO, mang lại khả năng chiếu sáng rõ ràng. Mặt đồng hồ hình tròn đặc trưng kết hợp với viền chrome sang trọng và màn hình LCD trung tâm, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin cần thiết.

Khả năng kiểm soát và cảm giác lái cũng được cải thiện với phanh đĩa thủy lực phía trước, vành nhôm đúc 17-inch chắc chắn cùng lốp không săm. Yên xe được trang bị đệm Urethane cao cấp, mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau.

Đặc biệt, Honda Super Cub mới còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, tích hợp nhiều chức năng tiện lợi như cảnh báo chống trộm và xác định vị trí xe.

Với sự kết hợp giữa thiết kế biểu tượng, những giá trị trường tồn và động cơ thân thiện với môi trường, Honda Super Cub phiên bản mới tiếp tục khẳng định sức hút của một mẫu xe vượt qua giới hạn của thời gian và thế hệ.