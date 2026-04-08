Xe số Honda Dash 125 2026 ra mắt, giá ngang Air Blade

Vốn là mẫu xe số được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, Honda Dash 125 với thiết kế thể thao, nhỏ gọn đem tới sự lựa chọn thực dụng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Ở phiên bản 2026 vừa trình làng, xe nổi bật với diện mạo mới nhờ dàn áo mới trong khi vận hành và các trang bị không thay đổi.

Dash 125 2026 sử dụng bộ tem mang phong cách đua xe, phối màu ấn tượng cùng hệ thống đèn pha LED hiện đại. Một số chi tiết ngoại hình cũng được tinh chỉnh nhằm tăng cường tính thể thao. Tuy vậy, tổng thể xe vẫn giữ nguyên dáng underbone đặc trưng, vốn đề cao sự gọn nhẹ và linh hoạt trong vận hành.

Về sức mạnh, Dash 125 2026 được trang bị động cơ dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho công suất tối đa khoảng 9,85 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm. Xe sử dụng hộp số 4 cấp, kết hợp ly hợp ly tâm và truyền động bằng xích, phù hợp với đặc trưng của dòng xe số thể thao truyền thống.

Mẫu xe còn được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm bộ mâm 17 inch. Theo thông tin công bố, mức tiêu hao nhiên liệu dao động từ 55 đến 59 km/lít. Trọng lượng xe ở mức khoảng 103–105 kg, trong khi chiều cao yên khoảng 767 mm, góp phần mang lại khả năng điều khiển dễ dàng và sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình ngắn liên tỉnh.

Tại thị trường Malaysia, Honda Dash 125 2026 được bán với giá 6599 ringgit - khoảng 43,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.