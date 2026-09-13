Đây là mẫu siêu SUV Ferrari Purosangue đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam

Chiếc Ferrari Purosangue màu Rosso Corsa vừa xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đánh dấu lần đầu mẫu siêu SUV này được bắt gặp lăn bánh thực tế trên đường phố Việt Nam. Sự xuất hiện của xe thu hút sự chú ý nhờ thiết kế khác biệt, cấu hình 4 chỗ và hệ truyền động V12 hút khí tự nhiên.

Tại Việt Nam, Ferrari Purosangue có giá khởi điểm khoảng 40 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Với mức giá này, Purosangue thuộc nhóm những mẫu SUV có giá bán cao nhất trên thị trường trong nước.

Ferrari Purosangue màu Rosso Corsa vừa xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Khác với phần lớn SUV hiệu năng cao hiện nay, Purosangue được Ferrari định vị theo hướng kết hợp giữa khả năng vận hành thể thao và tính thực dụng. Xe sở hữu khoang cabin 4 chỗ ngồi độc lập, trong đó hàng ghế sau được thiết kế với không gian tương đối rộng rãi.

Một trong những điểm đặc biệt trên Purosangue là hệ thống cửa sau mở ngược. Đây là thiết kế lần đầu xuất hiện trên một mẫu xe Ferrari, đồng thời giúp việc ra vào hàng ghế phía sau thuận tiện hơn so với cấu hình cửa truyền thống.

Purosangue có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây.

Ferrari Purosangue sử dụng động cơ xăng V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên. Khối động cơ này cho công suất tối đa 715 mã lực và mô-men xoắn cực đại 715 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Nhờ hệ truyền động trên, Purosangue có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,3 giây. Tốc độ tối đa của xe vượt 310 km/h. Việc duy trì động cơ V12 hút khí tự nhiên giúp Purosangue khác biệt so với xu hướng sử dụng động cơ tăng áp hoặc hệ truyền động hybrid đang ngày càng phổ biến trên nhóm SUV hiệu suất cao.

Ferrari Purosangue sử dụng động cơ xăng V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên.

Purosangue không tập trung hoàn toàn vào việc trở thành mẫu SUV mạnh hoặc nhanh nhất phân khúc. Thay vào đó, Ferrari hướng mẫu xe này tới sự kết hợp giữa hiệu năng của một mẫu xe thể thao và khả năng sử dụng hàng ngày.

Cấu hình 4 chỗ, cửa sau mở ngược và khoang hành lý thực dụng giúp Purosangue có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển cùng gia đình, trong khi động cơ V12 và khả năng tăng tốc vẫn duy trì đặc trưng vận hành của Ferrari.