Honda Cub 86: Hơn 30 năm vẫn rong ruổi cùng chủ nhân

“Tôi mất 15 năm mới dành dụm đủ tiền mua chiếc Honda Cub 86 cũ. Đến giờ, hơn 30 năm sau, chiếc xe ấy vẫn là phương tiện tôi sử dụng mỗi ngày”. Đó là câu chuyện của ông Phùng Tùng Thiện (Đồng Tháp), người có nhiều thập niên gắn bó với xe Honda.

Với ông, giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở thời điểm mua mà còn ở cả hành trình sử dụng sau này. Một chiếc xe bền bỉ, ít hao xăng, ít hỏng vặt, dễ chăm sóc, mới thực sự là lựa chọn “tính xa”.

Sinh năm 1968, từng là nhà báo rồi học thêm đạo diễn điện ảnh, ông Thiện vẫn nhớ như in những năm đầu sau khi ra trường. Thời bao cấp rồi những năm đầu đổi mới, thu nhập của một phóng viên trẻ không đủ để nghĩ đến việc sở hữu một chiếc Honda - dòng xe khi ấy được xem là tài sản lớn của nhiều gia đình.

“Tôi đi làm bằng xe đạp. Hồi đó một chiếc Honda cũ cũng đáng giá cả chục cây vàng. Với người mới đi làm như tôi thì đó là giấc mơ rất xa”, ông kể.

Ông Thiện cùng “người bạn” là chiếc Honda Cub 86. (Ảnh: NVCC)

Để thực hiện giấc mơ ấy, ông chấp nhận dành dụm suốt 15 năm. Thậm chí, có thời điểm ông đứng trước lựa chọn cất nhà hay mua xe. Cuối cùng, ông quyết định mua chiếc Honda Cub 86 trước, vì cần phương tiện phục vụ công việc.

Theo thời gian, chiếc xe ấy theo chân ông Tùng Thiện rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây cho đến tận hôm nay. Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Thiện cho biết: “Tôi vẫn chạy hàng ngày. Đạp một cái là nổ máy, chạy xăng E5 hay E10 đều bình thường, thương quý chiếc xe lắm, bởi nó là chiếc ’xe cái‘ để tôi được như ngày hôm nay”.

Suốt hơn hơn ba thập kỷ, chiếc Honda Cub 86 không chỉ là phương tiện đi lại mà còn đồng hành cùng ông trong hàng nghìn chuyến tác nghiệp đường xa. Khi còn làm truyền hình và thực hiện các bộ phim tài liệu, ký sự nhiều tập như “Đất Phương Nam”, “Những nẻo đường đất Việt”, ông thường một mình chạy xe Honda đi tiền trạm trước để khảo sát bối cảnh, viết kịch bản rồi mới đưa cả ê-kíp đến ghi hình.

“Tôi chạy khắp Đồng bằng sông Cửu Long từ Đồng Tháp đi Cần Thơ, hay Đồng Tháp đi Cà Mau, Đồng Tháp đi Hà Tiên… Có chuyến đi 300 km. Hay có lần lên tận Đà Lạt, nhiều cung đường khó, thậm chí vượt mấy cung đường đèo mà chiếc xe vẫn ổn định, chạy ngon lành”, ông Thiện nhớ lại kỷ niệm khi công tác tại Đài PT-TH Đồng Tháp.

Ông Thiện cùng con trai và cháu nội. (Ảnh: NVCC)

Điều khiến ông hài lòng nhất sau nhiều năm sử dụng không phải là chiếc xe còn giữ được vẻ ngoài, mà là chất lượng vận hành gần như không thay đổi.

Theo ông Thiện, một chiếc xe vận hành ổn định trong thời gian dài không chỉ giúp người sử dụng yên tâm trong mọi hành trình mà còn tạo thêm niềm tin cho người mua nếu sau này muốn chuyển nhượng. Thực tế, nhiều người từng hỏi mua chiếc Honda Cub 86 của ông nhưng đều bị ông Thiện từ chối.

“Đó là chiếc xe gắn với cả quãng đời làm báo, làm đạo diễn phim của tôi nên tôi giữ lại”, ông chia sẻ.

Một số chiếc xe Honda của gia đình ông Thiện. (Ảnh: NVCC)

Cha của ông Thiện trước đây cũng từng sử dụng Honda 67. Đến thế hệ của ông là Honda Cub 86, Wave RS, còn hai con trai hiện đều tiếp tục chọn xe Honda, trong đó có người chuyển sang dòng mô tô Winner X đời đầu tiên. Hiện tại người con trai lớn của ông đang sử dụng chiếc phân khối lớn Honda rebel 500 của hãng.

“Tổng cộng nhà tôi có 6 chiếc xe máy, đều là Honda”, ông Thiện tự hào nói về “bộ sưu tập” của gia đình mình.

Theo ông, ngoài yếu tố bền bỉ, việc bảo dưỡng thuận tiện và phụ tùng dễ tìm cũng là lý do khiến ông tiếp tục gắn bó với thương hiệu này. Xe được chăm sóc đều đặn sẽ giữ tình trạng tốt trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời có lợi thế hơn nếu chủ xe muốn bán lại hoặc đổi sang mẫu xe mới.

Những khoảnh khắc cuộc sống được ghi lại từ hành trình khám phá cùng chiếc xe Honda. (Ảnh: NVCC)

Ở tuổi gần 60, người đàn ông Đồng Tháp vẫn giữ thói quen dắt những chiếc xe Honda ra khỏi nhà mỗi sáng, tiếp tục rong ruổi trong những hành trình săn tìm khoảnh khắc của một nhiếp ảnh gia. Với ông, đó không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là người bạn đồng hành.

Và cũng từ chính trải nghiệm ấy, ông Thiện tin rằng lựa chọn một chiếc xe giữ được giá trị theo thời gian, không chỉ là quyết định cho hiện tại mà còn là cách “tính xa” cho cả hành trình sử dụng lâu dài.