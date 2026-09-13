Xe máy điện mới chạy 178 km/lần sạc, giá 39 triệu

Về ngoại hình, C12 MaxR mang phong cách của một mẫu xe tay ga gia đình nhưng được tạo điểm nhấn theo hướng thể thao. Thiết kế tổng thể hướng tới sự hiện đại, trong đó cụm đèn pha được bố trí trên phần ốp tay lái. Khu vực này cùng với yếm trước được tạo điểm nhấn bằng các đường sọc tương phản chạy dọc, giúp chiếc xe có diện mạo nổi bật hơn.

Phần thân xe được thiết kế với các tấm ốp kéo dài từ khu vực yếm xuống phía sau và vượt nhẹ qua sàn để chân phẳng. Yên xe sử dụng chất liệu da nhân tạo với thiết kế hai tông màu, kết hợp tay dắt phía sau dạng liền khối. Những chi tiết này góp phần tạo nên diện mạo khá đặc trưng cho C12 MaxR.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 12 inch ở cả bánh trước và bánh sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc sau sử dụng kết cấu nạp khí. C12 MaxR có khoảng sáng gầm 160 mm và khả năng chịu tải tối đa lên tới 150 kg, phù hợp với định hướng phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Khu vực cốp dưới yên có dung tích 38 lít, theo BGauss đủ để chứa tối đa hai mũ bảo hiểm. Ngoài không gian chính này, xe còn được tích hợp nhiều vị trí chứa đồ nhỏ nhằm tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Trong đó có giá đỡ ô có thể bật ra, ngăn có khóa để chứa giấy tờ hoặc ví, khu vực để điện thoại, vị trí đặt chai nước và một không gian riêng dành cho khăn lau.

Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT kích thước 5 inch. Cụm đồng hồ này có thể hiển thị nhiều thông tin liên quan đến hành trình và trạng thái của xe, bao gồm dữ liệu chuyến đi, thông tin vận hành và sạc, dự đoán quãng đường còn lại cũng như trạng thái sạc của pin. Xe cũng hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh, hiển thị thông báo và cung cấp tính năng dẫn đường từng chặng.

Về hệ truyền động, BGauss C12 MaxR được trang bị bộ pin dung lượng 3,8 kWh sử dụng công nghệ cell LFP. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể đạt tầm hoạt động tối đa 178 km sau mỗi lần sạc. Nguồn năng lượng từ bộ pin được truyền tới mô-tơ đặt tại bánh sau, cho công suất cực đại 4,2 kW và giúp xe đạt tốc độ tối đa 75 km/h.

C12 MaxR cũng được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ vận hành như kiểm soát hành trình và chế độ lùi. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba chế độ lái gồm Eco, Ride và Sport, tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện vận hành.

Tại Ấn Độ, C12 MaxR được bán với giá bán 145.000 rupee - khoảng 39,3 triệu đồng.