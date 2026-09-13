Thay đổi lãnh đạo mới tại VinFast và GSM

VinFast và GSM vừa công bố việc thay đổi một số vị trí lãnh đạo cấp cao. Ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ kiêm nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, trong khi ông Phạm Nhật Minh Hoàng giữ chức Tổng giám đốc GSM toàn cầu.

Theo công bố, ông Phạm Nhật Quân Anh, hiện là Chủ tịch VinFast toàn cầu, được bổ nhiệm thêm vị trí Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, thay ông Phạm Nhật Vượng. Ông cũng giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VinFast Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh.

Ông Quân Anh được bổ nhiệm làm Chủ tịch VinFast toàn cầu từ tháng 5/2026. Sinh năm 1993, ông tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore và từng giữ nhiều vị trí tại VinFast cùng các doanh nghiệp thuộc Vingroup.

Sau thay đổi này, ông Quân Anh sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động của VinFast ở cấp toàn cầu. Ông đồng thời tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, doanh nghiệp sản xuất thép thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Tại GSM, ông Nguyễn Quốc Tuấn, người đang giữ chức Tổng giám đốc GSM toàn cầu, được bổ nhiệm làm Chủ tịch GSM toàn cầu, thay bà Phạm Thu Hương. Vị trí Tổng giám đốc GSM toàn cầu và Tổng giám đốc GSM Việt Nam được giao cho ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Tiếp theo và sinh năm 2000, ông Minh Hoàng từng giữ các vị trí quản lý tại VinFast, Green Future, VinSmart Future và GSM. Ông cũng tham gia góp vốn tại một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng.

Việc điều chỉnh nhân sự diễn ra khi VinFast và GSM đang mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường. VinFast hiện có mặt tại 16 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, một số thị trường châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ. Hãng cho biết các mẫu ôtô và xe máy điện đang được sản xuất tại 4 nhà máy ở Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ.

Trong khi đó, GSM, đơn vị vận hành thương hiệu Green SM, hiện hoạt động tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Kazakhstan và Đan Mạch. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng thêm ít nhất 3 thị trường trong năm nay. GSM cũng đặt mục tiêu trở thành công ty đại chúng có quy mô toàn cầu và niêm yết cổ phiếu trên một thị trường chứng khoán quốc tế.

Việc ông Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí điều hành VinFast cho ông Phạm Nhật Quân Anh, cùng thay đổi nhân sự tại GSM, cho thấy vai trò quản lý đang được phân bổ dần cho lớp lãnh đạo trẻ hơn trong hệ sinh thái Vingroup.