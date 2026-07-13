Super Cub C125 bản The Crafted Calm trình làng, đẹp tinh tế

Không thay đổi nền tảng vốn đã làm nên tên tuổi của Super Cub C125, phiên bản này tập trung vào giá trị thẩm mỹ thông qua cách phối màu và các chi tiết hoàn thiện mang đậm dấu ấn thủ công.

Điểm nhấn lớn nhất của Honda C125 "The Crafted Calm" Custom Edition nằm ở bộ màu độc quyền Sunlit Silver Metallic kết hợp cùng yên đôi bọc da màu Ocean Blue. Thân xe được phủ lớp sơn bạc ánh kim mang lại cảm giác sang trọng nhưng không phô trương, trong khi tông xanh đậm của yên xe tạo nên sự tương phản vừa đủ để tăng chiều sâu cho tổng thể thiết kế. Theo Honda, cảm hứng của bộ màu này đến từ hình ảnh ánh nắng phản chiếu trên mặt biển, mang lại cảm giác yên bình, thanh lịch và gần gũi với thiên nhiên.

Khác với nhiều phiên bản giới hạn thường bổ sung nhiều chi tiết trang trí nổi bật, C125 "The Crafted Calm" vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng Super Cub. Xe tiếp tục sử dụng thiết kế S-Shape với những đường cong mềm mại, liền mạch từ đầu xe đến đuôi xe, tạo nên dáng vẻ thanh thoát và cân đối. Đây là một trong những yếu tố đã giúp Super Cub trở thành mẫu xe mang tính biểu tượng của Honda suốt nhiều thập kỷ.

Bên dưới vẻ ngoài cổ điển là hàng loạt trang bị hiện đại vốn đã xuất hiện trên Super Cub C125. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ Full LED ở cả phía trước và phía sau, vừa nâng cao hiệu quả chiếu sáng vừa giữ được phong cách thiết kế truyền thống. Bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành với giao diện đơn giản, dễ quan sát, đồng thời vẫn hài hòa với tổng thể cổ điển của chiếc xe.

Honda cũng tiếp tục trang bị cho phiên bản đặc biệt này hệ thống Smart Key kết hợp Honda Smart Controller, giúp người dùng khởi động và sử dụng xe mà không cần chìa khóa cơ truyền thống. Đây là một trong những tiện ích được đánh giá cao trên C125 khi vừa nâng cao tính tiện dụng, vừa góp phần tăng thêm cảm giác cao cấp cho mẫu xe.

Về an toàn, C125 "The Crafted Calm" Custom Edition vẫn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước, hỗ trợ hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp, đặc biệt hữu ích trong điều kiện đường trơn trượt hoặc khi di chuyển trong môi trường đô thị. Đây là trang bị đã trở thành tiêu chuẩn trên các phiên bản C125 tại nhiều thị trường trong những năm gần đây.

Có thể thấy, Honda không hướng phiên bản "The Crafted Calm" đến việc nâng cấp hiệu năng hay bổ sung các trang bị hoàn toàn mới, mà tập trung khai thác giá trị cảm xúc thông qua thiết kế và màu sắc. Chính sự tiết chế trong cách hoàn thiện giúp chiếc xe giữ được nét cổ điển vốn có, đồng thời tạo nên bản sắc riêng so với các phiên bản C125 tiêu chuẩn.

Tại Thái Lan, Honda Super Cub C125 "The Crafted Calm" Custom Edition được niêm yết với mức giá 99.600 baht - khoảng 78,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.