Xe ga Yamaha mới gây chú ý, dự kiến giá bán hấp dẫn

Yamaha Mio vốn là dòng xe tay ga hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, nổi bật với kiểu dáng nhỏ gọn và khả năng vận hành linh hoạt trên những tuyến đường đông đúc. Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe tay ga thế hệ mới với thiết kế hiện đại cùng danh sách trang bị phong phú, Mio cũng đứng trước yêu cầu phải được nâng cấp để duy trì sức cạnh tranh.

Thời gian gần đây, thông tin về một thế hệ Mio hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trên thị trường. Dù Yamaha chưa chính thức xác nhận, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo. Thay cho phong cách nhỏ gọn, đơn giản của thế hệ hiện tại, Mio 125 2027 mới có thể được phát triển theo hướng thể thao và hiện đại hơn, qua đó hướng tới nhóm khách hàng trẻ và tăng sức hấp dẫn trong phân khúc xe tay ga đô thị.

Không chỉ thay đổi về thiết kế, Mio 125 2027 còn được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều trang bị tiện ích. Một số dự đoán cho rằng xe có thể sử dụng hệ thống chiếu sáng LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, chìa khóa thông minh, cổng sạc thiết bị di động và khả năng kết nối với điện thoại thông minh. Nếu được trang bị, những tính năng này sẽ giúp Mio mới bắt kịp xu hướng hiện nay, khi công nghệ và khả năng kết nối ngày càng trở thành những yếu tố được người dùng quan tâm trên xe tay ga.

Về động cơ, Yamaha Mio 125 hiện sử dụng động cơ Blue Core, xy-lanh đơn, dung tích 124,9cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 7,0 kW, tương đương khoảng 9,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút. Đối với phiên bản 2027, nhiều khả năng Yamaha sẽ tiếp tục duy trì nền tảng động cơ 125cc hiện tại nhưng có thể thực hiện một số điều chỉnh nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Bên cạnh đó, Mio 2027 được dự đoán có thể được bổ sung hệ thống Stop & Start và Smart Motor Generator. Đây là những công nghệ giúp quá trình vận hành trở nên thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ giảm mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện di chuyển thường xuyên phải dừng, khởi động trong đô thị. Tuy nhiên, các công nghệ này không còn quá mới trong danh mục sản phẩm của Yamaha khi đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe tay ga khác của hãng.

Hiện Mio M3 125 vẫn được bán chính thức tại Indonesia với giá 18,905 triệu rupiah, tương đương khoảng 27,9 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán, thời điểm ra mắt cũng như thông số kỹ thuật chính thức của Mio 125 2027 vẫn chưa được nhà sản xuất công bố.

Vì vậy, những thông tin liên quan đến thiết kế, trang bị và động cơ của Mio 125 2027 hiện vẫn chỉ dừng ở mức dự đoán. Nếu Yamaha thực sự giới thiệu thế hệ mới, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi để tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông, đặc biệt tại các thị trường Đông Nam Á.