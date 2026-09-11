Honda Dream 2027 ra mắt với màu xanh lục bảo cực đẹp, giá từ 74 triệu đồng

Dù đã ngừng bán tại Việt Nam, Honda Dream vẫn được duy trì tại nhiều thị trường trong khu vực, trong đó có Campuchia. Mẫu xe số huyền thoại này cũng được NCX Honda cập nhật phiên bản mới định kỳ hằng năm. Mới nhất là Dream 125 Emerald 2027.

Đúng như tên gọi, điểm nhấn của phiên bản mới nằm ở màu sơn Emerald Green – xanh ngọc lục bảo. Tông màu này được kết hợp với các chi tiết màu vàng, platinum cùng họa tiết hoa Romdoul – loài hoa mang ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Campuchia, tạo nên diện mạo vừa sang trọng vừa đậm bản sắc.

Về thiết kế, Dream 125 Emerald 2027 vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng Dream. Xe sở hữu phần yếm thanh mảnh, tay lái cao, yên xe dài và thiết kế đuôi mang phong cách cổ điển.

Ở phía trước, xe được trang bị đèn pha LED tích hợp đèn chạy ban ngày DRL. Cụm đồng hồ vẫn duy trì thiết kế đơn giản, dễ quan sát nhưng được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết màu vàng và platinum, đồng điệu với tổng thể ngoại thất.

Honda Dream 125 Emerald 2027 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí, dung tích 123,94 cc. Động cơ được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, kết hợp hộp số 4 cấp, ly hợp ướt nhiều lá và hệ truyền động bằng xích. Xe hỗ trợ cả hai hình thức khởi động gồm đề điện và cần đạp, phù hợp với đặc trưng của một mẫu xe số phổ thông hướng đến sự đơn giản và tiện dụng.

Về kích thước, Honda Dream 2027 có chiều dài 1.868 mm, rộng 697 mm và cao 1.051 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.200 mm, chiều cao yên 751 mm và khoảng sáng gầm 134 mm. Trọng lượng vận hành của xe ở mức 98 kg. Xe sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 60/100-17 và lốp sau 70/100-17.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng phanh tang trống cơ khí, không được trang bị phanh đĩa hay hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Bình xăng có dung tích 4 lít.

Theo thông tin từ thị trường Campuchia, Dream 125 Emerald 2027 có mức giá quy đổi khoảng 74 triệu đồng.