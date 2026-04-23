Honda Super Cub Pro 2026 ra mắt: Tối ưu cho shipper, giá 65,5 triệu đồng

Vẫn giữ định hướng là một mẫu xe số nhỏ gọn cho nhu cầu di chuyển linh hoạt hàng ngày trên đường phố, Super Cub 110 2026 tập trung vào sự đơn giản và tính thực dụng. Xe vẫn sử dụng nguyên nền tảng vốn đã được hãng cập nhật từ năm 2022, và bổ sung những lựa chọn màu sắc mới gồm: Glint Wave Blue Metallic, Virgin Beige, Classical White và Tasmania Green Metallic.

Trong khi đó, Super Cub 110 Pro 2026 là phiên bản được tinh chỉnh để phù hợp với việc chở hàng và sử dụng nặng hơn. Xe được gia cố với vành xe 5 chấu kép mới, đồng thời giá chở hàng phía sau thiết kế lớn hơn, bổ sung giỏ chứa đồ phía trước được gắn đèn pha làm tăng hiệu quả cho nhu cầu của những shipper, người chuyên vận chuyển hàng hóa. Phiên bản này được bổ sung màu mới Seychelles Night Blue.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 109cc, cho công suất tối đa 8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe dùng hộp số 4 cấp dạng trả số ngược, bình xăng 4,1 lít, tiếp tục giữ triết lý tiết kiệm nhiên liệu và độ bền làm trọng tâm.

Về kích thước, Super Cub 110 bản tiêu chuẩn có số đo 1.860 x 705 x 1.040 mm, chiều dài cơ sở 1.205 mm, chiều cao yên 738 mm và trọng lượng 101 kg. Trong khi đó, bản Pro lớn hơn một chút với kích thước 1.860 x 730 x 1.065 mm, chiều dài cơ sở 1.225 mm, chiều cao yên 740 mm và trọng lượng 111 kg.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau. Bản tiêu chuẩn dùng bánh trước 17 inch với lốp 70/90-17 và bánh sau 80/90-17. Bản Pro sử dụng bánh 14 inch cho cả trước và sau, với lốp 70/100-14 và 80/100-14, phù hợp hơn cho việc chở hàng.

Giá bán tại Nhật của Honda Super Cub 110 2026 là 352.000 yên (khoảng 58,3 triệu đồng), trong khi Super Cub 110 Pro là 396.000 yên (khoảng 65,5 triệu đồng).