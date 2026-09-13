Siết phạt nguội khoảng cách: "Vua doanh số" Xpander bỗng gặp khó đường trường

Việc lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường quét phạt nguội lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc huyết mạch bằng hệ thống camera giám sát thông minh đang khiến không ít tài xế ngỡ ngàng. Đáng chú ý, Mitsubishi Xpander mẫu xe gia đình và dịch vụ phổ biến nhất đường trường bỗng nhiên trở thành cái tên gặp nhiều áp lực hơn cả dưới ống kính phạt nguội.

Xpander là mẫu MPV 7 chỗ phổ biến tại Việt Nam, thường xuyên xuất hiện trên các tuyến đường dài

Cơn ác mộng mang tên "phạt nguội khoảng cách" trên cao tốc

Thời gian gần đây, các hội nhóm tài xế liên tục chia sẻ những biên bản phạt nguội gửi về tận nhà với mức phạt "đau ví" từ 4 đến 6 triệu đồng, đi kèm chế tài trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Đây là kết quả từ đợt ra quân siết chặt vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện của Cục CSGT, áp dụng nghiêm ngặt qua hệ thống camera quét tự động 24/7 trên các tuyến cao tốc trọng điểm.

Dù các mốc cự ly an toàn tối thiểu tương ứng với từng dải tốc độ (từ 35m đến 100m) đã được quy định rõ trong luật và cắm biển báo rầm rộ, nhiều tài xế vẫn sa lưới. Việc các "mắt thần" ghi nhận vi phạm trực tiếp trên đường trường đang buộc các bác tài phải thay đổi hoàn toàn thói quen lái xe "điền vào chỗ trống" vốn có từ trong đô thị.

Cruise Control giúp Xpander duy trì tốc độ cài đặt, nhưng không tự động duy trì khoảng cách với xe phía trước

Vì sao "Vua doanh số" Xpander bỗng dưng gặp khó?

Là mẫu MPV 7 chỗ "quốc dân" thống trị thị trường Việt Nam với lượng xe lăn bánh khổng lồ, Xpander là gương mặt thân quen trên mọi cung đường cao tốc Bắc - Nam từ xe gia đình cho đến xe chạy dịch vụ công nghệ. Thế nhưng, bước vào kỷ nguyên "siết phạt nguội", mẫu xe này lại bộc lộ những rào cản kỹ thuật khiến tài xế dễ dính biên bản nếu quá ỷ lại vào công nghệ.

Cụ thể, trên các phiên bản phổ thông như Xpander MT hay AT Eco, xe hoàn toàn không có hệ thống hỗ trợ giữ ga tự động. Trong khi đó, ở các phiên bản cao cấp hơn như Xpander AT Premium hay Xpander Cross, nhà sản xuất trang bị hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control truyền thống.

Hệ thống Cruise Control này chỉ thuần túy giữ cho xe chạy đúng tốc độ mà tài xế thiết lập sẵn (ví dụ cố định 80 km/h hoặc 90 km/h). Điểm yếu chí mạng là xe không tích hợp radar cảm biến thích ứng (Adaptive Cruise Control) để tự động nhận diện tốc độ xe phía trước nhằm chủ động hãm phanh tăng/giảm khoảng cách an toàn.

Khi chạy đường trường bận rộn tại Việt Nam, nếu tài xế Xpander bật Cruise Control và chủ quan thả lỏng chân phanh, chỉ cần xe phía trước bất ngờ giảm tốc độ nhẹ hoặc có một phương tiện khác đột ngột "tạt đầu" xi-nhan chuyển làn chen vào giữa, khoảng cách an toàn lập tức bị thu hẹp dưới mức tối thiểu. Hệ thống camera giám sát trên cao tốc với thuật toán thông minh sẽ chớp thời cơ ghi hình và phát lệnh phạt nguội ngay lập tức trước khi tài xế kịp phản ứng đạp phanh can thiệp thủ công.

Xpander MT 2026 sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, công suất 105 PS và hộp số sàn 5 cấp

Bài toán chở "full tải" và thói quen lái xe dịch vụ

Bên cạnh yếu tố công nghệ, bản chất vận hành của một chiếc MPV cỡ nhỏ cũng là lý do khiến Xpander dễ lọt vào tầm ngắm của camera phạt nguội. Xe sử dụng khối động cơ 1.5L MIVEC công suất 104 mã lực. Khi chở đủ tải 7 người cùng hành lý, trọng lượng toàn tải của xe tăng lên đáng kể, khiến gia tốc và đặc biệt là quãng đường phanh bị kéo dài hơn so với khi đi một mình.

Nhiều tài xế chạy dịch vụ đường trường thường có thói quen bám sát đuôi xe trước để tìm cơ hội vượt lên nhanh, hoặc tránh bị các xe khác chen hàng. Khi xe full tải, việc duy trì thói quen bám đuôi cự ly ngắn không chỉ đẩy tài xế vào "tầm ngắm" phạt nguội trị giá hàng triệu đồng, mà còn tiềm ẩn rủi ro không thể phanh kịp nếu xe phía trước phanh gấp, dẫn đến các vụ va chạm dồn toa liên hoàn.

Kỹ năng "vàng" giúp tài xế Xpander không bị phạt nguội

Để bảo vệ túi tiền và điểm số trên bằng lái của mình, các bác tài điều khiển Xpander cần nằm lòng những nguyên tắc vàng khi di chuyển đường trường:

Sử dụng Cruise Control thông minh: Chỉ nên kích hoạt ga tự động khi đường thực sự thông thoáng. Luôn giữ sự tập trung cao độ và sẵn sàng đặt chân lên bàn đạp phanh để ngắt hệ thống ngay khi thấy mật độ giao thông phía trước có dấu hiệu thay đổi.

Xpander Cross có Cruise Control, nhưng tài xế vẫn cần chủ động kiểm soát khoảng cách với xe trước

Áp dụng quy tắc 3 giây để căn khoảng cách: Chọn một vật cố định bên đường (như cột đèn, biển báo). Khi xe phía trước đi qua vật mốc đó, hãy đếm nhẩm từ 1 đến 3. Nếu đếm xong đến số 3 mà đầu xe bạn mới chạm hoặc chưa tới vật mốc, nghĩa là bạn đang giữ khoảng cách an toàn tối thiểu (khoảng 70-80m ở dải tốc độ cao).

Nhìn vạch kẻ và biển báo khoảng cách: Tận dụng các đoạn đường có bố trí biển báo thử nghiệm khoảng cách (0m - 50m - 100m) trên cao tốc để căn chỉnh tầm mắt và vị trí xe một cách chính xác nhất.

Chủ động nhường làn: Khi chở full tải nặng, hãy chủ động di chuyển đều ở làn giữa hoặc làn bên phải, nhường làn sát dải phân cách cho các dòng xe nhỏ hoặc xe có công suất lớn hơn vượt lên, tránh rơi vào thế bị ép phải bám đuôi cự ly gần.

Siết phạt nguội khoảng cách là bước đi cần thiết để giảm thiểu tai nạn trên cao tốc. Đối với "ông vua" phân khúc như Xpander, quy định mới này chính là một "bài kiểm tra" nhắc nhở tài xế phải nâng cao ý thức, làm chủ công nghệ và rèn luyện tính kiên nhẫn khi ôm vô lăng trên mọi hành trình dài.