2026 Honda CBR150R thêm màu đen ‘tàng hình’, hút dân tập chơi

Dòng xe Honda CBR150R 2026 tại Malaysia vừa được bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới, trong khi giá bán vẫn giữ nguyên ở mức RM13,399 (khoảng 89,38 triệu đồng).

Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký). Màu mới lần này là màu Đen có phong cách mạnh mẽ, cá tính. Bên cạnh đó, CBR150R vẫn duy trì các tùy chọn màu sắc hiện có như Bạc và phối màu Tam thể (ba màu phối lại với nhau).

Về vận hành, CBR150R tại Malaysia không có thay đổi so với trước. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, DOHC, dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất 16,09 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn 13,7 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, đi kèm bộ ly hợp chống trượt và hỗ trợ.

Hệ thống treo gồm phuộc trước đảo chiều (upside-down) mạ vàng và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, mang lại sự ổn định và linh hoạt khi vận hành. CBR150R được trang bị phanh đĩa thủy lực đơn cho cả bánh trước và sau, tích hợp hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn có tính năng tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), tự động kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm khi phanh gấp nhằm cảnh báo các phương tiện phía sau.

Xe sử dụng bộ mâm 17 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp 110/70 phía trước và 130/70 phía sau. Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình LCD, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Honda CBR150R sở hữu bình xăng dung tích 12 lít, trọng lượng 137 kg, chiều cao yên 788 mm và khoảng sáng gầm đạt 151 mm. Đây là những thông số phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm thể thao nhẹ nhàng, thích hợp với dân tập chơi mô tô.