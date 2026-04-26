CEO Honda thừa nhận “không có cửa” trước tốc độ sản xuất ô tô của Trung Quốc

Honda vừa công bố khoản lỗ lên tới 15,8 tỷ USD do không thể theo kịp với các mẫu xe điện giá rẻ của Trung Quốc. Theo SlashGear, sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược xe điện của Honda đã dẫn đến việc hãng hủy bỏ dòng xe điện 0 Series và một mẫu xe điện đang được phát triển cùng với Sony.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc liên tục tung ra thị trường những mẫu xe điện với kiểu dáng, nội thất và công nghệ cạnh tranh, doanh số của Honda tại Trung Quốc đã giảm mạnh từ 1,62 triệu chiếc vào năm 2020 xuống chỉ còn 640.000 chiếc vào năm 2025. Dự báo, sản lượng hàng năm của Honda tại thị trường này có thể giảm xuống dưới 600.000 chiếc vào cuối năm 2026.

Vào cuối tháng 2/2026, CEO kiêm Chủ tịch của Honda, Toshihiro Mibe, đã có chuyến thăm một nhà sản xuất phụ tùng ô tô tại Trung Quốc. Tại đây, ông Toshihiro nhận thấy tốc độ sản xuất của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và đã bày tỏ sự lo ngại: “Chúng ta không có cơ hội nào chống lại điều này”. Ông cũng nhấn mạnh với các nhà cung cấp phụ tùng Nhật Bản rằng họ cần “hành động nhanh chóng” để giành lợi thế trước các đối thủ Trung Quốc.

Điều gì giúp các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vượt trội hơn?

Các công ty Trung Quốc có khả năng giữ chi phí thấp và sản xuất xe nhanh chóng, với một số công ty có thể giới thiệu mẫu xe hoàn toàn mới chỉ trong vòng chưa đầy hai năm, nhanh gấp đôi so với các thương hiệu truyền thống. Các công ty mới như Xiaomi đang áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, bao gồm “gigacasting” giúp giảm số lượng bộ phận và thời gian sản xuất. Nhờ đó, Xiaomi có thể sản xuất tới 1.000 xe mỗi ngày.

CEO của Ford, Jim Farley, đã cảnh báo rằng Trung Quốc có khả năng sản xuất đủ xe cho toàn bộ Bắc Mỹ và “khiến tất cả chúng ta phá sản”. Tuy nhiên, Honda không có ý định bỏ cuộc. Hãng đang lên kế hoạch khôi phục bộ phận nghiên cứu và phát triển độc lập, chuyển hàng nghìn kỹ sư đến một nhà máy với quyền tự chủ cao hơn nhằm khuyến khích sự đổi mới trong một thị trường ngày càng cạnh tranh.