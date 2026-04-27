"Quỷ nhỏ" Honda Gorilla 125 sắp ra mắt, trang bị khiến dân chơi đứng ngồi không yên

Đáng chú ý, Honda đã đăng ký lại tên gọi “Gorilla” tại nhiều thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và một số quốc gia châu Âu. Động thái này được xem là tín hiệu rõ ràng cho khả năng cái tên Gorilla sẽ sớm được hồi sinh.

Dự kiến, đây sẽ là một mẫu minibike phát triển từ nền tảng của Honda Monkey 125, nhưng mang phong cách bụi bặm và thực dụng hơn. Thiết kế tổng thể có thể được tinh chỉnh theo hướng mạnh mẽ, phù hợp hơn với nhu cầu di chuyển đường dài hoặc đi phượt.

Theo các thông tin ban đầu, Gorilla 125 nhiều khả năng vẫn dùng chung nền tảng với Monkey 125, song sẽ có những thay đổi đáng kể để tạo dấu ấn riêng. Một số chi tiết được nhắc đến gồm bình xăng dung tích lớn hơn, tay lái cao, yên xe dày và êm hơn. Phần đầu xe có thể sử dụng đèn pha tròn kèm khung bảo vệ, góp phần tạo nên diện mạo cơ bắp, sẵn sàng cho nhiều điều kiện địa hình.

Ngoài ra, mẫu xe này có thể được bổ sung các trang bị hướng tới tính đa dụng như bảo vệ tay lái hay khung chống đổ. Những chi tiết này sẽ giúp Gorilla 125 khác biệt rõ rệt, thay vì chỉ là một phiên bản đổi tên đơn thuần từ Monkey.

Về vận hành, xe được dự đoán sẽ sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125cc SOHC, làm mát bằng không khí, đi kèm hộp số 5 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI tương tự Monkey 125. Cấu hình này ưu tiên độ bền, dễ điều khiển và thuận tiện bảo dưỡng – phù hợp với một mẫu minibike thiên về trải nghiệm thực tế hơn là hiệu năng.

Dù mang phong cách cổ điển, Gorilla 125 vẫn có thể được trang bị các công nghệ hiện đại như hệ thống đèn LED, màn hình hiển thị kỹ thuật số hoặc bán kỹ thuật số, cùng phanh ABS (ít nhất ở bánh trước), nhằm đảm bảo khả năng sử dụng hằng ngày.

Tuy vậy, tất cả vẫn dừng ở mức tin đồn và Honda hiện chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về mẫu xe này.