Honda DM8: Xe máy điện đô thị mới, tốc độ 60 km/h, tích hợp NFC và GPS

Honda DM8 được sản xuất bởi Sundiro Honda – liên doanh của Honda tại Trung Quốc. Mẫu xe hướng tới nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, sở hữu thiết kế theo phong cách maxi-scooter với các đường nét góc cạnh, hiện đại cùng hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ, mang lại diện mạo nổi bật và khả năng nhận diện cao.

Về kết cấu, DM8 sử dụng khung sườn đôi chắc chắn, giúp tăng độ ổn định khi vận hành. Theo công bố từ nhà sản xuất, xe được tối ưu hóa về tư thế lái với các thông số tiêu chuẩn, bao gồm chiều cao tay lái 1.040 mm, chiều cao yên 744 mm và chiều cao sàn để chân 335 mm. Khu vực để chân rộng rãi với kích thước 405 x 395 mm, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng đồng thời hỗ trợ chở thêm đồ khi cần thiết.

Ở khả năng vận hành, Honda DM8 được trang bị động cơ điện có công suất định danh 1.500W, cho công suất tối đa đạt 3.100W. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 60 km/h và tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 7,1 giây. Mẫu xe tích hợp 4 chế độ lái gồm Sport, Eco, Normal và Assist, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo điều kiện di chuyển thực tế. Bộ pin dung lượng 22,3 Ah cho phép xe vận hành quãng đường tối đa khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Về trang bị tiện ích, DM8 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối smartphone và tích hợp nhiều tính năng thông minh như theo dõi tình trạng xe, mở khóa bằng NFC hoặc Bluetooth, định vị GPS, chống trộm và cập nhật phần mềm OTA. Xe cũng được trang bị hộc chứa đồ phía trước kèm cổng sạc USB, cùng cốp dung tích lớn 31 lít, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ngoài ra, Honda DM8 sử dụng hệ thống treo trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi, giúp tăng độ linh hoạt và ổn định khi vận hành. Hệ thống phanh đĩa trước sau kết hợp công nghệ CBS hỗ trợ phân bổ lực phanh hiệu quả, nâng cao độ an toàn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), giúp hạn chế trượt bánh, đặc biệt trong điều kiện mặt đường trơn trượt hoặc khi leo lề.