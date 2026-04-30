Lốp không săm là gì?

Lốp không săm là loại lốp không sử dụng ruột bên trong, không khí được giữ trực tiếp giữa lốp và vành xe. Khi bị thủng, lốp không xì hơi nhanh như lốp có săm, giúp người lái an toàn hơn.

Có nên vá dùi lốp không săm?

Vá dùi (còn gọi là vá rút) là phương pháp sử dụng một sợi cao su chuyên dụng để bịt lỗ thủng từ bên ngoài mà không cần tháo lốp.

Khi nào nên vá dùi?

Lỗ thủng nhỏ (do đinh, vít) Vị trí ở giữa mặt lốp Cần xử lý nhanh, tạm thời

Khi nào KHÔNG nên vá dùi?

Lỗ thủng lớn hoặc rách lốp Thủng ở thành lốp (hông lốp) Đã vá nhiều lần trước đó

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Nhanh, tiện lợi Không cần tháo lốp Chi phí thấp

Nhược điểm:

Độ bền không cao Chỉ mang tính tạm thời Có thể rò khí sau thời gian dài

Các bước vá dùi lốp không săm

Dưới đây là quy trình vá dùi cơ bản, thường được áp dụng tại tiệm sửa xe hoặc có thể tự làm nếu có dụng cụ.

Bước 1: Xác định vị trí thủng

Bơm hơi vào lốp

Nghe tiếng xì hoặc dùng nước để tìm chỗ rò

Bước 2: Rút vật gây thủng

Dùng kìm rút đinh hoặc vật nhọn ra khỏi lốp

Bước 3: Làm sạch lỗ thủng

Dùng dụng cụ chuyên dụng (dùi) để làm rộng và sạch lỗ

Bước 4: Đưa dây vá vào lỗ

Luồn dây cao su vào kim

Dùng lực đẩy vào lỗ thủng

Bước 5: Rút kim và cắt phần thừa

Rút dụng cụ ra

Cắt phần dây thừa trên bề mặt lốp

Bước 6: Bơm hơi và kiểm tra

Bơm lại lốp

Kiểm tra xem còn xì hơi không

Lưu ý quan trọng khi vá dùi lốp

- Vá dùi chỉ là giải pháp tạm thời

- Nên vá trong (vá nấm) nếu muốn dùng lâu dài

- Không nên chạy tốc độ cao sau khi vá

- Kiểm tra lốp định kỳ