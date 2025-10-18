Ra mắt xế hành trình 2026 Honda Rebel 300, có trang bị cực đỉnh

Mẫu xe hành trình (cruiser) 2026 Honda Rebel 300 phiên bản mới (mã hiệu CMX300AC) đã chính thức được tung ra thị trường. Dòng môtô này gây chú ý khi được trang bị bộ ly hợp điện tử E-Clutch – công nghệ lần đầu tiên được Honda áp dụng trên hai mẫu xe CB650R và CBR650R.

Với E-Clutch, người lái có thể sử dụng toàn bộ hộp số 6 cấp mà không cần dùng đến tay côn, mang lại trải nghiệm lái dễ dàng và tiện lợi hơn – đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu. Chính vì vậy, Honda định vị Rebel 300 E-Clutch như một lựa chọn lý tưởng cho những ai lần đầu làm quen với xe mô tô côn tay, cũng như là mẫu xe phù hợp để tham gia các khóa học của Motorcycle Safety Foundation (MSF).

Honda Rebel 300 2026 chỉ được phân phối duy nhất với phiên bản E-Clutch, với giá bán từ 5.349 USD (khoảng 140,9 triệu đồng). Xe có hai tùy chọn màu sắc: Đen mờ ánh kim và Xám khói ngọc trai.

Về hiệu năng, Rebel 300 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 286 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất 25 mã lực và mô-men xoắn cực đại 23,86 Nm – dựa trên thông số kỹ thuật từ phiên bản 2025. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và hệ thống truyền động bằng xích, kết hợp cùng bộ ly hợp điện tử mới của Honda.

Xe sử dụng bộ mâm 16 inch cho cả bánh trước và sau, đi kèm lốp kích thước 130/90 phía trước và 150/80 phía sau. Hệ thống phanh là loại đĩa đơn thủy lực ở cả hai bánh, trong khi hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau.

Honda Rebel 300 có chiều cao yên chỉ 690 mm – phù hợp với người lái có vóc dáng nhỏ, cùng trọng lượng 171 kg (đã bao gồm đầy bình xăng 11,3 lít), hứa hẹn mang lại cảm giác điều khiển nhẹ nhàng, linh hoạt cho người mới.