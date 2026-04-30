Hongqi P567 xe SUV cỡ lớn và tham vọng gia nhập phân khúc siêu sang

Thương hiệu xe sang Hongqi (Hồng Kỳ), trực thuộc FAW Group, vừa trình làng mẫu xe SUV địa hình hoàn toàn mới mang tên Hongqi P567. Đây được xem là bước đi đáng chú ý khi hãng xe Trung Quốc lần đầu tiên tiến sâu vào phân khúc SUV off-road cỡ lớn, nơi vốn được xem là “sân chơi” của các thương hiệu cao cấp toàn cầu.

Hongqi P567 gây ấn tượng với ngoại hình vuông vức, đậm chất SUV địa hình truyền thống. Xe có chiều dài hơn 5 mét, mang đến dáng vẻ bề thế và mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng dải logo đỏ đặc trưng – chi tiết nhận diện quen thuộc của Hongqi.

Cụm đèn trước được thiết kế lấy cảm hứng từ ánh nhìn con người, trong khi thân xe sử dụng nhiều đường nét góc cạnh, vòm bánh lớn và bánh dự phòng phía sau, nhấn mạnh khả năng chinh phục địa hình. Đáng chú ý, thiết kế ngoại thất của xe được cho là lấy cảm hứng từ kỹ thuật mộng – tenon trong kiến trúc gỗ truyền thống Trung Hoa, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố văn hóa và ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Bên trong khoang lái, Hongqi P567 được trang bị loạt công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Xe sở hữu màn hình trung tâm cỡ lớn, vô-lăng thiết kế ba chấu, hệ thống sạc không dây kép và cảm biến LiDAR đặt trên nóc xe nhằm hỗ trợ các tính năng lái tự động tiên tiến.

Những trang bị này cho thấy Hongqi không chỉ tập trung vào khả năng vận hành mà còn hướng đến trải nghiệm tiện nghi và công nghệ – yếu tố quan trọng trong phân khúc xe sang. Việc phát triển Hongqi P567 phản ánh tham vọng rõ rệt của Hongqi trong việc mở rộng danh mục sản phẩm và nâng tầm thương hiệu.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, xe còn gây chú ý nhờ cấu hình vận hành thuộc hàng cao cấp trong phân khúc. Mẫu SUV này được trang bị hệ dẫn động 4 mô-tơ điện độc lập, cho tổng công suất lên tới khoảng 831 mã lực.

Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong khoảng hơn 4 giây – con số hiếm thấy ở một mẫu SUV địa hình cỡ lớn. Ngoài ra, xe còn sở hữu 3 khóa vi sai cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giúp tối ưu khả năng offroad trong điều kiện khắc nghiệt.

Hongqi P567 sử dụng cấu hình EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động), kết hợp động cơ xăng 2.0L đóng vai trò máy phát điện. Nhờ đó, xe có thể di chuyển khoảng 280km ở chế độ thuần điện và đạt tổng tầm hoạt động lên tới hơn 1.300 km.

Trước đó, hãng vốn nổi tiếng với các dòng sedan phục vụ lãnh đạo cấp cao tại Trung Quốc và các mẫu xe siêu sang thuộc dòng Golden Sunflower. Với P567, Hongqi đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc SUV off-road cao cấp, đồng thời tận dụng xu hướng điện hóa để tạo lợi thế khác biệt.

Hongqi P567 là minh chứng cho bước chuyển mình của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, khi các thương hiệu nội địa ngày càng tự tin bước vào phân khúc cao cấp. Sự kết hợp giữa thiết kế mang dấu ấn văn hóa, công nghệ điện hóa hiện đại và định vị siêu sang có thể giúp mẫu SUV này trở thành nhân tố đáng chú ý trên thị trường toàn cầu trong thời gian tới.