Xe máy điện giá 15 triệu đồng, tích hợp NFC, chạy 120 km/lần sạc

EZI Ray 01 2026 là mẫu xe máy điện vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia. Nhờ kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố đông đúc. Xe sở hữu tổng thể tinh giản đúng phong cách những mẫu xe tương lai, và được phân phối với bốn lựa chọn màu sắc gồm Nova White, Plasma Blue, Venus Grey và City Black, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Mẫu xe máy điện thế hệ mới được trang bị động cơ điện công suất 2 kW, kết hợp pin axit-chì 72V–32Ah. Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 68 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 120 km (ở điều kiện tiêu chuẩn). Thông số này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu vận hành hàng ngày của người dùng phổ thông.

Ray 01 2026 sử dụng hệ thống phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau, có thể điều chỉnh tải lò xo. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau, đi cùng bộ vành 10 inch và lốp 90/90 đồng kích thước. Xe có trọng lượng 130 kg và chiều cao yên 735 mm.

Các trang bị trên xe cũng khá hiện đại trong phân khúc với cụm đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống chiếu sáng công nghệ LED. Xe được tích hợp ba chế độ lái, chức năng hỗ trợ dắt xe, cổng sạc USB Type-A và hệ thống khởi động không chìa NFC mang lại nhiều tiện lợi và tăng tính an toàn khi sử dụng.

Tại thị trường Malaysia, EZI Ray 01 2026 được bán với mức giá 2288 ringgit - khoảng 15,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.