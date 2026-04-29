Honda DM7 - xe máy điện phong cách retro, tích hợp GPS hiện đại

Honda DM7 là mẫu xe điện được bán ra tại thị trường Trung Quốc, được sản xuất bởi liên doanh Sundiro Honda tại nước này. Đây là mẫu xe máy điện mang phong cách new-retro tái hiện tinh thần cổ điển thông qua những đường nét mềm mại, tối giản nhưng vẫn hiện đại.

Cụm đèn pha tròn phong cách cổ điển được tích hợp công nghệ LED với khả năng chiếu sáng mạnh, giúp đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng LED được bố trí đồng bộ trên toàn thân xe, vừa tăng tính nhận diện vừa nâng cao độ bền trong quá trình sử dụng.

Về trang bị tiện ích, DM7 được tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số vận hành và hỗ trợ kết nối thông minh. Hệ thống này cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe một cách trực quan, đồng thời hỗ trợ các tính năng hiện đại như định vị GPS, cập nhật phần mềm qua OTA và mở khóa xe bằng kết nối NFC, qua đó nâng cao mức độ an toàn và tiện lợi trong sử dụng hằng ngày.

Ở khía cạnh vận hành, Honda DM7 sử dụng động cơ điện đặt tại bánh sau, với công suất định mức 1200W và có thể đạt công suất tối đa khoảng 2200W. Xe được thiết kế với 3 chế độ lái gồm Eco, Standard và Sport, cho phép người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu di chuyển trong đô thị hoặc khi cần tăng tốc. Tốc độ tối đa của xe đạt khoảng 55 km/h, phù hợp với mục đích di chuyển nội đô.

Hệ thống pin dung lượng 22.3Ah cho phép xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 62 km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị chế độ hỗ trợ lùi, giúp việc xoay trở trong không gian hẹp hoặc bãi đỗ xe trở nên thuận tiện hơn. Khả năng leo dốc khoảng 13 độ cũng giúp DM7 dễ dàng thích nghi với điều kiện giao thông đô thị có địa hình phức tạp.

Về kết cấu, Honda DM7 sử dụng khung sườn đôi có độ cứng cao, được sản xuất bằng quy trình hàn robot tự động và xử lý sơn điện ly nhằm tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn. Khung xe cũng trải qua các bài thử nghiệm rung lắc với cường độ lớn nhằm đảm bảo độ ổn định lâu dài trong quá trình vận hành.

Hệ thống an toàn được chú trọng với việc trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, kết hợp công nghệ CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý, tăng độ ổn định khi giảm tốc. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế trượt bánh khi di chuyển trên mặt đường trơn hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Về trải nghiệm người dùng, DM7 được thiết kế theo triết lý công thái học với “tam giác vàng” tư thế lái, giúp người điều khiển dễ dàng kiểm soát xe và giữ tư thế thoải mái trong thời gian dài. Chiều cao yên hợp lý cùng sàn để chân rộng rãi giúp xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, từ người trẻ đến người đã có kinh nghiệm sử dụng xe máy.

Hệ thống treo sau có khả năng điều chỉnh 5 cấp độ, cho phép xe thích nghi tốt với nhiều loại địa hình, trong khi yên xe dài và có độ đàn hồi cao mang lại cảm giác êm ái ngay cả trên hành trình dài. Các chi tiết như cốp chứa đồ rộng và hốc để đồ phía trước cũng góp phần tăng tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.