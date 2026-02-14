Cyclone RA600 ra mắt, giá rẻ đe dọa “ngôi vương” Honda Rebel 500

Bên cạnh những mẫu xe phổ thông, phân khúc mô tô tầm trung cũng đang ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới và Cyclone RA600 là một trong số đó. Mẫu mô tô mới tham gia vào phân khúc cruiser tầm trung, và cạnh tranh trực tiếp với Honda Rebel 500.

Cyclone RA600 được trang bị động cơ hai xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 550,4 cc, cho công suất cực đại 58,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 55 Nm tại 6.500 vòng/phút, hướng tới khả năng vận hành cân bằng giữa sức mạnh và sự êm ái đặc trưng của dòng cruiser.

Sức mạnh từ khối động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số sáu cấp kết hợp với hệ thống truyền động dây đai, một giải pháp thường thấy trên các mẫu cruiser nhằm giảm tiếng ồn và yêu cầu bảo dưỡng. Cyclone RA600 sử dụng bánh xe kích thước 16 inch cho cả trước và sau, đi kèm bộ lốp có thông số 130/90 phía trước và 150/80 phía sau, góp phần tạo nên dáng xe đầm chắc và ổn định khi vận hành ở tốc độ hành trình.

Trọng lượng xe đạt 198 kg khi kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 14,5 lít, trong khi chiều cao yên 725 mm giúp RA600 thân thiện với nhiều thể trạng người lái. Xe cũng được tích hợp phuộc ống lồng phía trước không điều chỉnh và giảm xóc đơn phía sau, thiết lập theo hướng ưu tiên sự êm ái trong điều kiện sử dụng đường trường. Hệ thống phanh sử dụng đĩa thủy lực đơn cho cả hai bánh, đi kèm ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn, đảm bảo mức độ an toàn cần thiết trong các tình huống phanh gấp.

Cyclone RA600 được trang bị cụm đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Carbit Ride. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng đèn LED, góp phần nâng cao hiệu quả chiếu sáng cũng như tính thẩm mỹ. Ngoài ra, mẫu cruiser này còn được tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) và hai cổng sạc USB Type-A, những trang bị cho thấy định hướng tiếp cận người dùng hiện đại trong phân khúc.

Tại thị trường Malaysia, Cyclone RA600 được bán với giá niêm yết 25.888 ringgit - khoảng 170,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá bán này khá rẻ so với Rebel 500, mẫu xe Honda bán tại thị trường này với giá 33.899 ringgit - khoảng 223 triệu đồng.