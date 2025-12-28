So với tháng trước, xe mô tô Rebel 1100 2025 trong tháng 12/2025 tiếp tục bán ra thị trường với một phiên bản DCT đi kèm tùy chọn màu sắc đen. Giá niêm yết hiện đang có bán ở mức 399.990.000 đồng.

Honda Rebel 1100 2025 phiên bản DCT. (Ảnh: Honda)

Honda Rebel 1100 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu cruiser hiện đại với phong cách tối giản nhưng đầy cá tính. Xe giữ thiết kế thấp, dài, thân hình đậm chất cơ bắp cùng cụm đèn LED đặc trưng, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và phóng khoáng. Với màu sắc mới và đường nét được tinh chỉnh, Rebel 1100 mang lại cảm giác “bụi” nhưng vẫn sang, phù hợp cho những người thích sự tự do và khác biệt trên hành trình.

Bên trong lớp vỏ ấn tượng là khối động cơ 1.084cc cho mô-men xoắn dồi dào, đi cùng tùy chọn hộp số tay hoặc DCT giúp người lái chọn đúng phong cách trải nghiệm. Hệ thống phanh ABS, phuộc Showa và tư thế ngồi thoải mái giúp xe ổn định ở cả phố lẫn đường trường. Với sự kết hợp giữa sức mạnh, công nghệ và phong cách, Rebel 1100 2025 tiếp tục là mẫu cruiser đáng chú ý nhất của Honda trong phân khúc.

Tại các đại lý, giá xe máy Rebel 1100 2025 trong tháng 12 này đang được bán ra với mức 412.055.800 đồng.

Bảng giá xe máy Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 12/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản DCT Đen 399.990.000 412.055.800 12.065.800

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí cấp biển số và phí trước bạ. Ngoài ra, giá xe có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.