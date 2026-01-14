Honda NSP trình làng - sportbike cực chất với giá chỉ 48 triệu đồng

Hướng tới một chiếc sportbike cỡ nhỏ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố, Honda NSP được xây dựng dựa trên nền tảng thiết kế của các đàn anh CBR400R hay CBR650R. Xe sở hữu những đường nét thể thao với đèn pha LED đôi sắc nét và logo NSP sử dụng font chữ gợi nhớ dòng NSR huyền thoại. Xe vừa toát lên cá tính thể thao, vừa giữ được sự tinh tế, phù hợp với người dùng tìm kiếm phong cách mạnh mẽ.

Honda NSP có tư thế lái thân thiện, không yêu cầu người lái cúi quá thấp như sportbike thuần túy. Tay lái tách rời nhưng đặt cao, phối hợp cùng chiều cao yên 769 mm, giúp người có vóc dáng nhỏ hoặc tay lái mới dễ kiểm soát. Honda còn công bố bản đồ Rider Triangle để nhấn mạnh thiết kế tập trung vào sự thoải mái hàng ngày.

Về công nghệ, NSP được trang bị cụm đồng hồ màu TFT 5 inch hỗ trợ kết nối smartphone, hiển thị bản đồ trực tiếp, hệ thống Smart Key và mở khóa NFC chỉ bằng một chạm. Những trang bị này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe phân khối lớn hơn, nhưng Honda đã mang xuống phân khối dưới 200cc, nâng cao giá trị sử dụng và trải nghiệm người lái.

Honda NSP được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 184cc, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 16,9 mã lực và mô-men xoắn 16,3 Nm. Con số không quá ấn tượng về mặt hiệu năng, nhưng động cơ này nổi tiếng về độ bền và khả năng vận hành ổn định. Hệ thống treo gồm phuộc hành trình ngược trước và mono-shock sau, kết hợp phanh đĩa đôi kiểu Petal Disc trước - sau, cùng trọng lượng chỉ 145 kg, mang lại khả năng điều khiển linh hoạt, dễ dàng trong đô thị và trên các cung đường quanh co.

Honda NSP hướng đến giới trẻ và những người đam mê trải nghiệm, đặc biệt là các tín đồ du lịch và làm nội dung. Xe có hai phiên bản: tiêu chuẩn và PRO. Phiên bản PRO được trang bị thêm nút điều khiển camera DJI Osmo Action trên tay lái, phục vụ nhu cầu quay video và du lịch.

Giá bán của Honda NSP tại Trung Quốc dao động từ12.800 đến 13.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 48 - 51,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.