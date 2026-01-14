Hyundai Stargazer X cũ có nên mua không?

Và để tiết kiệm chi phí hơn nữa, nhiều khách hàng đang cân nhắc lựa chọn mua Hyundai Stargazer X đã qua sử dụng. Tuy nhiên, liệu rằng đây có là lựa chọn tốt hay không?

Ưu thế của việc mua Hyundai Stargazer X đã qua sử dụng

Đương nhiên, ưu điểm đầu tiên khi lựa chọn mua Stargazer X cũ chính là mức giá bán rẻ. Hiện nay, theo khảo sát của chúng tôi thì Hyundai Stargazer X bản tiêu chuẩn đời 2024 với số ODO tầm 9.000 - 40.000 km hiện được rao bán với mức giá từ 429 - 460 triệu đồng tùy hiện trạng.

Ở năm 2024, giá lăn bánh Stargazer X tiêu chuẩn rơi vào khoảng 648 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 1,5 năm sử dụng, mẫu xe này mất giá khoảng 200 triệu đồng. So với mặt bằng, thì mức mất giá của mẫu MPV 7 chỗ này cao hơn trung bình. Nhưng về phía người mua thì lại là lợi thế bởi tiết kiệm chi phí.

Hiện tại, Stargazer X đang bán trên thị trường không có sự thay đổi so với phiên bản ra mắt từ năm 2024. Đồng thời, mức giá bán hiện vẫn giữ nguyên ở mức từ 559 - 599 triệu đồng, dù được ưu đãi về giá, nhưng tổng thể chi phí lăn bánh xe mới vẫn cao hơn cả trăm triệu đồng so với xe cũ. Đây là điểm rất đáng cân nhắc, đặc biệt là với các tài xế công nghệ hoặc khách hàng vay mua xe.

Cùng với ưu thế về giá bán, thì như đã đề cập trên đây, vì Stargazer X không có thay đổi từ khi ra mắt năm 2024, do đó các trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng sẽ gần như không khác biệt khi mua xe mới hiện nay và xe cũ. Và nếu chọn được các mẫu xe mà người dùng cũ cẩn thận, xe có bề ngoài gần như mới bởi phần lớn mới chỉ sử dụng được khoảng 1 năm.

Ngoài ra, khi lựa chọn xe cũ, khách hàng cũng sẽ được tận hưởng những đồ chơi, nâng cấp từ người dùng cũ cho Stargazer X. Nhờ đó, tăng thêm các trải nghiệm mà không tốn kém chi phí.

Nhược điểm khi lựa chọn Hyundai Stargazer X cũ

Bên cạnh khá nhiều những ưu thế thì khi lựa chọn mua Stargazer X cũ, khách hàng cũng sẽ có thể đối mặt với nguy cơ những hỏng hóc tiềm ẩn trong xe. Đặc biệt là khi vừa qua nhiều tỉnh/thành phố đã trải qua những đợt ngập lụt nghiêm trọng, do đó nguy cơ xe thủy kích là có thể xảy ra.

Do đó, khi lựa chọn mua Stargazer X cũ, khách hàng cần cẩn thận, kiểm tra kỹ càng để tránh những lỗi bên trong xe. Và nếu chưa có kinh nghiệm, bạn nên nhờ thợ quen xem hộ khi đi mua xe để đảm bảo vận hành ổn định về sau.