9 mẫu ô tô đạt 5 sao an toàn của ASEAN NCAP đang bán tại Việt Nam

Để chạm mốc điểm an toàn cao nhất, một mẫu xe không thể chỉ dựa vào kết cấu thân vỏ cứng cáp mà còn phải sở hữu hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, đủ khả năng bảo vệ người ngồi trong xe trước các kịch bản va chạm ngoài đời thực. Bảng xếp hạng an toàn mới nhất cũng phản ánh sự phong phú của thị trường, khi các mẫu xe đạt chuẩn trải dài từ xe động cơ đốt trong truyền thống đến các dòng xe điện thế hệ mới.

1. VinFast VF 8

Mẫu xe điện “made in Việt Nam” đã nhận chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP nhờ cấu trúc khung gầm chắc chắn và hệ thống túi khí dày đặc, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

2. Mitsubishi Destinator

Chiếc SUV 7 chỗ vừa ra mắt tại Việt Nam nhưng đã sớm ghi dấu ấn bằng chứng nhận 5 sao từ ASEAN NCAP, phiên bản thử nghiệm GLS sản xuất Indonesia tương đương bản Premium đang bán ở Việt Nam.

3. Toyota Yaris Cross

Mẫu SUV cỡ B này thuộc thế hệ 2025 đạt 5 sao ASEAN NCAP nhờ cấu trúc an toàn chắc chắn và gói công nghệ hỗ trợ lái, mang đến sự an tâm ở các bài thử nghiệm va chạm trực diện và bên hông.

4. Mitsubishi Xforce

SUV đô thị cỡ nhỏ này đạt chứng nhận 5 sao với khung gầm RISE cứng cáp hỗ trợ giảm thiểu biến dạng khoang hành khách khi xảy ra va chạm.

5. Honda Accord

Bản hybrid của Accord được thử nghiệm tại thị trường khu vực và đạt điểm cao trong các bài thử nghiệm bảo vệ người lớn và trẻ em.

6. Honda CR-V

Phiên bản EL-AWD của CR-V từng đạt 5 sao trong thử nghiệm ASEAN NCAP, phản ánh hiệu quả của hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động và cấu trúc khung xe đáng tin cậy.

7. BYD Seal

Mẫu sedan điện này vừa vượt qua các bài kiểm định khắt khe của ASEAN NCAP trong năm 2025 với điểm số xuất sắc ở nhiều hạng mục, củng cố niềm tin của khách hàng vào chất lượng và độ an toàn của xe điện nhập khẩu.

8. Hyundai Creta

Mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ này duy trì chứng nhận 5 sao từ 2023 đến nay, khẳng định độ ổn định vượt trội trong phân khúc rất phổ biến tại Việt Nam.

9. Honda BR-V

Mẫu MPV này cũng thuộc nhóm xe đạt chuẩn an toàn cao nhất, nhờ trang bị công nghệ an toàn hiện đại cùng việc tối ưu khả năng bảo vệ hành khách ở nhiều tình huống khác nhau.